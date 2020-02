Legendarni Wilander prepričan: Đoković lahko osvoji 25 naslovov

Mats Wilander je kot strokovni komentator televizije Eurosporttudi letos podrobno spremljal uvodni veliki slam teniške sezone v Melbournu, kjer je Novak Đokovićpo zmagi nad Rogerjem Federerjemv polfinalu za že svoj osmi avstralski naslov premagal Avstrijca Dominica Thiema. Po 17. naslovu z velikih slamov ima zdaj Beograjčan le dva naslova manj od Španca Rafaela Nadala, za tri pa mu beži Švicar Roger Federer.

Wilander, ki je v 80. letih prejšnjega stoletja osvojil sedem največjih naslovov, od tega tri v Melbournu in tri v Parizu, je v svoji kolumni za francoski športni časnik L'Equipenapovedal nove podvige 32-letnega Srba.

'Najboljši tenis odigra takrat, ko je to potrebno'

"Presenečen bi bil, če ne bi letos osvojil še dveh velikih slamov. Res ne vidim igralca, ki bi lahko preprečil, da ne bi osvojil še najmanj štiri velike slame ali celo več ... Menim, da bi do konca kariere lahko osvojil 25 naslovov,"je zapisal Wilander. "Novak ima neverjetno sposobnost, da najboljši tenis odigra takrat, ko je to potrebno. Taktično mu je premor, ki ga je zahteval v tretjem nizu pri izidu 4:1, omogočil, da se je malce ustavil. Priigral si je nekaj časa, to pa ni bil izgovor, temveč razlog za to, da ni igral dolgih točk in na koncu našel dober ritem. To smo že velikokrat videli,"je nadaljeval legendarni Šved.

"V teh trenutkih vedno preseneti nasprotnika in spet lahko vzpostavi svojo igro. Pri 3:3 v četrtem nizu je Đoković osvojil dvanajst od zadnjih petnajstih točk niza. Kot da mu Thiem ni več mogel slediti oziroma ga ujeti v zadnjih 45 minutah turnirja, potem ko je na prejšnjih dvobojih porabil toliko energije. Ve, kako utruditi nasprotnika, ne da bi neprestano igral svoj najboljši tenis. Pri Novaku nikoli ne nastopi panika, tudi takrat, ko je utrujen ali frustriran. Navdušujoče je, na kakšen način odigra vsako tekmo, kot da bi šlo za finale, ne glede na to, kdo je tekmec,"je sklenil Wilander.

Na teniškem koledarju sledi OP Francije, ki se bo v Parizu tradicionalno začelo v zaključku maja. Peščeni turnir je sicer za Đokovića najmanj uspešen od vseh: Roland Garros je osvojil zgolj leta 2016, po osemkrat pa je slavil v Melbournu, petkrat v Wimbledonu in trikrat v New Yorku.