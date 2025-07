Lehečka dodobra namučil Alcaraza, slednji do naslova v Queen'su

Španec Carlos Alcaraz je zmagovalec teniškega turnirja serije ATP 500 v Londonu. V finalu v Queen'su je imel precej dela, preden je po dveh urah in desetih minutah s 7:5, 6:7 (5) in 6:2 ugnal Čeha Jirija Lehečko in osvojil glavni del pogače iz 2,5 milijona evrov velikega nagradnega sklada.