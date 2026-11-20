Slovenska judoistka Leila Mazouzi je na mladinskem svetovnem prvenstvu v Taškentu osvojila bronasto medaljo v kategoriji do 63 kilogramov. Za 20-letno Slovenko, ki je septembra v Podgorici postala mladinska evropska prvakinja, je to že drugo veliko odličje v letošnji sezoni. Mazouzi je na poti do brona zabeležila štiri zmage in en poraz. Med drugim je v četrtfinalu premagala prvo nosilko kategorije, Rusinjo Ajšat Alijevo, v odločilnem dvoboju za tretje mesto pa je bila uspešnejša od Mongolke Maralme Kurelčulun.
"To tretje mesto je rezultat moje zdajšnje forme. Zame je bila to zadnja tekma pri mladinkah, zdaj se osredotočam na članice," je po osvojeni medalji povedala Leila Mazouzi.
Slovenija ima tako na letošnjem mladinskem svetovnem prvenstvu že dve bronasti medalji, saj je dan prej v kategoriji do 57 kilogramov tretje mesto osvojila tudi Nika Tomc. Za 20-letno Slovenko, ki je septembra v Podgorici postala mladinska evropska prvakinja, je to že drugo veliko odličje v letošnji sezoni. Tomc je na poti do brona zabeležila štiri zmage in en poraz. V odločilnem dvoboju za tretje mesto je po skoraj treh minutah podaljška premagala tretjo nosilko kategorije, Azerbajdžanko Hadižo Gadašovo.
Po osvojeni medalji je slovenska judoistkapriznala, da je bila kljub enemu porazu zadovoljna s svojo osredotočenostjo skozi celoten tekmovalni dan. "Eno borbo se mi je zalomilo, ker nisem poslušala navodil trenerja. Čez cel dan sem imela fokus," je po osvojeni medalji povedala Nika, za katero je bilo to zadnje tekmovanje v mladinski konkurenci.
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