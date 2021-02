Nov veliki met uprave Krimovk: v Ljubljano se vrača Andrea Lekić

Krim Mercator pospešeno sestavlja (močno) igralsko zasedbo za naslednjo evropsko rokometno klubsko sezono. V Ljubljano se vračata Dragana Cvijić in Tjaša Stanko, največja okrepitev pa bo ena najboljših organizatork igre na svetu v zadnjih letih Srbkinja Andrea Lekić, ki se po nekaj letih vrača v slovensko prestolnico.

Ekipa Krima Mercatorja za tekmovalno sezono 2021/22 dobiva nove obrise. V dresu tigric ostajata nizozemska reprezentantka Harma van Kreij in srednja zunanja Matea Pletikosić. Dvojici se bosta pridružili še dve novinki, Barbara Arenhart v vratih ter srednja zunanja Andrea Lekić. Četverica bo skupaj z Dragano Cvijić in Tjašo Stankodel ekipe za sezono 2021/22. Arenhartova je v tej sezoni na enajstih tekmah zbrala že preko 100 obramb, blestela je proti danskim tekmicam v Ligi prvakinj, ko je ubranila kar 46 % strelov. Brazilka v dresu črnogorske Budućnosti povprečno ustavi 10 poskusov na srečanje. Vratarka je svoje izkušnje nabirala tudi na Madžarskem, v Avstriji, Romuniji, na Norveškem in v Španiji. V reprezentančnem dresu je zbrala 166 nastopov. Osvojila je tudi deset zlatih medalj in eno srebrno. Poleg odličij je bila petkrat nagrajena – izbrana je bila v all star ekipo svetovnega prvenstva leta 2013 ter Pan ameriškega prvenstva štiri leta kasneje. Leta 2016 je bila najboljša vratarka Turnirja štirih narodov. Spomin iz Avstrije sta tudi naslov najboljše vratarke in rokometašice leta 2013. Kapetanka brazilske reprezentance bo v Ljubljani med vratnicami stala eno sezono z možnostjo podaljšanja za še eno.

Andrea Lekić znova na Krimu

Identično pogodbo ima Lekićeva, sicer ljubljenka ljubljanskega občinstva, ki se v dres Krimovk vrača po sezoni 2010/11. Sedeminsedemdesetica v dresu Budućnosti je v tekoči evropski sezoni na sedmih tekmah dosegla 41 golov, največ na novembrski tekmi proti madžarskem Györu (11). Svoje izkušnje je nabirala tudi v Romuniji in na Madžarskem. Največ sezon je igrala za makedonski Vardar. Na 122 tekmah v dresu srbske reprezentance je dosegla kar 556 golov, v žepu ima srebro s svetovnega prvenstva izpred osmih let. Leta 2009 je prvič resneje opozorila nase z MVP nazivom regionalne lige, kasneje nanizala številne nagrade in priznanja. Kar sedemkrat je bila srbska rokometašica leta, leta 2013 pa je prejela je tudi IHF priznanje za najboljšo igralko sveta. V najuspešnejšem ženskem rokometnem kolektivu v Sloveniji ostajata tudi Pletikosićeva, ki je na dosedanjih evropskih prizoriščih dosegla 31 golov, in nizozemska enajstica na poziciji leve zunanje jih je prispevala 26. Slednja je bila najbolj razpoložena ravno proti sobotnim tekmicam iz Rusije, medtem, ko se je devet centimetrov nižja rokometašica razigrala proti Bukarešti, Bietingheimu in Metzu. Dvojica ostaja v Ljubljani še eno sezono.

Težka naloga proti izvrstnim Rusinjam

Rokometašice Krima Mercatorja v 13. kolu Lige prvakinj v Ljubljani gostijo ruski Rostov Don. Tekma bo na sporedu v soboto. Zaradi zasedenosti Stožic bo dvoboj izjemoma v Hali Tivoli. Tekmice so, z dvema odigranima tekmama manj, trenutno vodilne v skupini A. Ob sedmih zmagah imajo tudi en neodločen rezultat (23:23), do katerega so v Rusiji prišle ravno Krimovke, ki so si 19. septembra v zadnji minuti tekme priborile prvo točko v sezoni 2020/21. Rusinje so leto 2021 začele z minimalnim porazom proti Metzu ter zmago nad Nemkami, Krimovke pa so na treh dvobojih iztržile točko.



Na prvem medsebojnem obračunu sta bili pri tekmicah najbolj razigrani Anna Vyakhireva, ki je dosegla kar 10 golov, polovico manj jih je dodala Anna Sen. Še bolj razpoložena rokometašica Rostov Dona je Iuliia Managarova, ki je bila septembra natančna štirikrat, v sezoni že 42-krat. Najnevarnejši strelki ljubljanskega moštva sta Oceane Sercien Ugolin z 51 in Samara da Silva Vieira z 48 zadetki. V ekipi Krimovk pa tokrat žal ne bo kapetanke, Nine Žabjek, ki si je na tekmi proti Esbjergu poškodovala komolec.