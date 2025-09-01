'Lepo se je vrniti v domovino in takoj osvojiti prvo lovoriko'

Rokometaši Slovana novo klubsko sezono nadaljujejo tako, kot so lansko končali - z osvojene lovoriko. Lani so v slovenskem klubskem prostoru osvojili obe, tako pokalno, kot prvenstveno. Letošnji uvod pa so začinili z zmago v Super pokalu, kjer so ugnali novomeško Krko (36:29).

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Rokometaši LL Grosist Slovana so zmagovalci slovenskega Super pokala. V minuli sezoni državni in pokalni prvaki iz Ljubljane so v Črnomlju premagali novomeško Krko. Prvo dejanje v rokometni sezoni 2025/26 se je končalo z zmagoslavjem ljubljanskih rokometašev, ki so prvič v zgodovini osvojili Super pokal. Za najbolj koristnega igralca tekme je bil izbran Jernej Avsec (Krka), najboljši vratar je bil Nebojša Bojić z desetimi obrambami, strelec pa Tim Cokan (oba LL Grosist Slovan) z osmimi goli.

Nebojša Bojić FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Od leta 2007 je bilo doslej izpeljanih 15 superpokalnih tekem. Zasedba Celja Pivovarne Laško je bila najboljša osemkrat, štiri naslove je osvojilo Gorenje Velenje, po enkrat pa so zmagali LL Grosist Slovan, Krka in Cimos Koper.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Izbranci Uroša Zormana so le uvodoma zaostajali z 0:1, od tedaj naprej pa so imeli rezultatski nadzor nad tekmeci iz dolenjske prestolnice, v minuli sezoni finaliste zaključnega pokalnega tekmovanja v dvorani na Kodeljevem.

Uroš Zorman FOTO: Luka Kotnik icon-expand

V peti minuti so povedli s 4:1, prednost treh golov pa z manjšimi nihanji v svoji igri držali vse do odhoda na veliki odmor (15:12). Druga polovica tekme je minila v absolutni prevladi ljubljanskih rokometašev, ki so v vseh elementih igre zasenčili Novomeščane ter zanesljivo in visoko zmagali. Največ so vodili za enajst golov (34:23 in 35:24).

Pri ljubljanski ekipi je bil na današnji tekmi v Črnomlju najbolj učinkovit Cokan z osmimi goli, medtem ko je Staš Skube dosegel pet zadetkov. Mantas Urvikis je za novomeško dosegel šest, Jernej Avsec in Vojislav Vukić pa po pet golov.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči