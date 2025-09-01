Svetli način
'Lepo se je vrniti v domovino in takoj osvojiti prvo lovoriko'

Ljubljana, 01. 09. 2025 07.24 | Posodobljeno pred 1 uro

Rokometaši Slovana novo klubsko sezono nadaljujejo tako, kot so lansko končali - z osvojene lovoriko. Lani so v slovenskem klubskem prostoru osvojili obe, tako pokalno, kot prvenstveno. Letošnji uvod pa so začinili z zmago v Super pokalu, kjer so ugnali novomeško Krko (36:29).

Rokometaši LL Grosist Slovana so zmagovalci slovenskega Super pokala. V minuli sezoni državni in pokalni prvaki iz Ljubljane so v Črnomlju premagali novomeško Krko. Prvo dejanje v rokometni sezoni 2025/26 se je končalo z zmagoslavjem ljubljanskih rokometašev, ki so prvič v zgodovini osvojili Super pokal. Za najbolj koristnega igralca tekme je bil izbran Jernej Avsec (Krka), najboljši vratar je bil Nebojša Bojić z desetimi obrambami, strelec pa Tim Cokan (oba LL Grosist Slovan) z osmimi goli.

Nebojša Bojić
Nebojša Bojić FOTO: Damjan Žibert

Od leta 2007 je bilo doslej izpeljanih 15 superpokalnih tekem. Zasedba Celja Pivovarne Laško je bila najboljša osemkrat, štiri naslove je osvojilo Gorenje Velenje, po enkrat pa so zmagali LL Grosist Slovan, Krka in Cimos Koper.

Izbranci Uroša Zormana so le uvodoma zaostajali z 0:1, od tedaj naprej pa so imeli rezultatski nadzor nad tekmeci iz dolenjske prestolnice, v minuli sezoni finaliste zaključnega pokalnega tekmovanja v dvorani na Kodeljevem. 

Uroš Zorman
Uroš Zorman FOTO: Luka Kotnik

V peti minuti so povedli s 4:1, prednost treh golov pa z manjšimi nihanji v svoji igri držali vse do odhoda na veliki odmor (15:12). Druga polovica tekme je minila v absolutni prevladi ljubljanskih rokometašev, ki so v vseh elementih igre zasenčili Novomeščane ter zanesljivo in visoko zmagali. Največ so vodili za enajst golov (34:23 in 35:24).

Pri ljubljanski ekipi je bil na današnji tekmi v Črnomlju najbolj učinkovit Cokan z osmimi goli, medtem ko je Staš Skube dosegel pet zadetkov. Mantas Urvikis je za novomeško dosegel šest, Jernej Avsec in Vojislav Vukić pa po pet golov.

"Lepo se je vrniti v domovino in takoj osvojiti prvo lovoriko. Prikazali smo dobro predstavo in zasluženo zmagali. Premoremo dobro ekipo, a na vsaki tekmi moramo igrati kolektivno, če želimo dosegati dobre izide," je po zmagi za uradno spletno stran RZS dejal najboljši strelec tekme Cokan. "V prvem polčasu smo dobro izkoriščali naše priložnosti, tudi obramba je bila na visoki ravni in vseskozi agresivna. V drugem polčasu smo zgrešili preveč čistih strelov, kar so Ljubljančani znali izkoristiti," je dodal MVP Avsec.

Izid:
RD LL Grosis Slovan - MRK Krka 36:29 (15:12)
Cokan 8, Skube 5; Urvikis 6, Vukić in Avsec po 5.

rokomet slovan superpokal krka
