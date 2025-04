Lesja Curenko zaradi napadov panike toži WTA

Ozadje za pravni postopek je najverjetneje neustrezno ravnanje WTA v zvezi z rusko agresorsko vojno proti njeni domači državi Ukrajini. Ruskih in beloruskih igralcev in igralk niso izključili in se še naprej lahko udeležujejo turnirjev, vendar brez nacionalnih oznak in z nevtralnimi simboli.

"Skušala sem poiskati zaščito in pravico znotraj WTA," je nekdanja igralka iz prve trideseterice zapisala v svoji podrobni objavi. "Vendar sem se soočila z brezbrižnostjo in krivico, prikrivanjem informacij, nadlegovanjem moje ekipe, da bi me utišali ... In to niti ni celoten seznam vsega, kar sem morala prestati," je zapisala.

"Združenje WTA ni hotelo zaščititi ženske, igralke, človeka. Namesto tega so se odločili zaščititi osebo na vodilnem položaju. Moja zadnja priložnost, da se branim, zavzamem za svoje pravice, svoje dostojanstvo in preprečim tovrstno nasilje v športu, je, da poiščem pravico na sodišču," je opisala svojo veliko stisko.

"Pri WTA že od vsega začetka odločno in jasno obsojamo vojno Rusije proti Ukrajini in dejanja ruske vlade proti ukrajinskemu ljudstvu," je zapisano v odzivu WTA.