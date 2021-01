Lesjak: Ključ do uspeha sta samozavest in osredotočenost

Te so v dozdajšnjem delu prvenstva znali obrniti v svoj prid "le" ruski rokometaši, kar pa lahko bolj pripišemo zelo slabemu večeru naših igralcev kot pa dejanski kakovosti ruskih. A pustimo zdaj uvodne tri tekme v Aleksandriji, najpomembnejši sta na sporedu v petek proti Švedski in v nedeljo proti gostitelju mundiala - Egiptu. Omenjena dvoboja bosta podala odgovor, do kod lahko seže zasedba, ki jo na svojem drugem velikem tekmovanju v vlogi selektorja vodi švedski strokovnjak Ljubomir Vranješ . "V prvi vrsti sem zadovoljen s pristopom igralcev in energijo, ki so ju naši igralci prikazali na tekmi s Severno Makedonijo. Podobno kot na predhodni tekmi z Belorusi smo bili tudi tokrat v vlogi izrazitega favorita in dokazali, da se s tem lahko nosimo. V odličnemu Urbanu Lesjaku smo dobili dodatnega, zelo močnega aduta za nadaljevanje svetovnega prvenstva. ve se, da v rokometu brez vrhunskega vratarja ni vrhunskega rezultata," je po tretji zmagi na mundialu dejal zadovoljni slovenski selektor, ki se zaveda, da bo naslednja preizkušnja proti "njegovi" Švedski lahko že odločilna.

Že pred začetkom svetovnega prvenstva v Egiptu so v našem taboru vedeli, kje bodo največje težave v igri slovenske izbrane vrste. Ob primanjkljaju visokih igralcev na zunanjih položajih se morajo kapetan Jure Dolenec in druščina v glavnem osredotočati na številne napadalne kombinacije, preko katerih skušajo skriti šibke točke.

Lesjak vesel odziva soigralcev, Vranješ zadovoljen

"To smo vedeli že pred začetkom prvenstva, da bo za uvrstitev v četrtfinale treba zmagovati. Noben nasprotnik ni lahek, še posebej ne Švedska ali pa Egipt. Omenjeni reprezentanci sta v dozdajšnjem delu prvenstva pokazali svojo moč. Švedi so močni, a je močna tudi Slovenija. Le pogumno se jim moramo postaviti po robu in potem bo vse v redu. Na SP smo prišli z jasno izraženimi ambicijami, ki jih želimo uresničiti,"je več kot jasen Vranješ, sijajni Lesjak, ki se je na tekmi s Severno Makedonijo ustavil pri 17 obrambah ob 43-odstotni uspešnosti, pa se je takole navezal na selektorja: "Ključ do uspeha sta maksimalna osredotočenost na izvajanje dogovorjenih taktičnih zamisli in samozavest. Slednjo smo dvignili na precej višjo raven z zmagama proti Belorusiji in Severni Makedoniji, zdaj pa moramo le nadaljevati v tem slogu. Vsak nasprotnik je premagljiv, če smo mi na želeni ravni. Bolj kot se turnir preveša v drugo fazo, se naša forma dviguje, kar je odlika velikih reprezentanc. Naš recept za uspešnost je popolnoma preprost: dobra obramba in tako imenovani lahko zadetki iz hitrih protinapadov. Videli smo na predhodnih tekmah, da nam ta način igre prinaša pozitivne rezultate."

Tudi Lesjak meni, da bo za uvrstitev med osem najboljših reprezentanc na svetovnem prvenstvutreba zmagati obe prihajajoči tekmi. "Vsaka naslednja preizkušnja je enako pomembna, kot so bile predhodne. Morda nam gre malce na roko tudi to, da bomo proti Švedski igrali v večernem terminu in bomo zato imeli nekaj več časa za kakovostno regeneracijo ter pripravo na tekmeca. Za nami je že četrta tekma in gremo naprej," v optimističnem tonu sporoča slovenska "hobotnica" med vratnicama.