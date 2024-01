Lesjak: Ne želimo se ustavljati!

"Že po prvi tekmi je bilo veliko kritik glede tekme proti Ferskim otokom. Včeraj so dokazali, da so resna ekipa, ta neodločen izid z Norveško ni slučaj," je s slabim glasom na medijskem terminu reprezentance v hotelu razlagal Zorman .

Slovenci so z uspehom proti Poljski (32:25) izpolnili osnovni cilj v Berlinu. Z uvrstitvijo v drugi del, kjer se bodo pomerili še proti Švedski, Nizozemski iz skupine E ter Danski in Portugalski iz skupine F, so si tudi v kvalifikacijah za SP zagotovili boljše izhodišče za žreb.

Tudi igralci so spregovorili nekaj besed o tem. Najprej Domen Novak , nato še Borut Mačkovšek . "Malo tišje je bilo med polčasom, a včeraj tudi ni imel preveč razlogov za povišan glas. Upam, da se mu do jutri vrne, saj nas čaka zelo pomembna tekma," je pristavil mlajši reprezentant.

"Za nas je bila tekma proti Poljski zelo težka, a smo pokazali karakter ter pametnejšo in boljšo igro. Vse se nam je poklopilo, fantje so odigrali 50 vrhunskih minut, zadnjih deset pa moramo spet malce popraviti," je razložil slovenski selektor.

Če sam zelo veliko igra, drugi, kot so Domen Novak in mlajši kolegi, potrpežljivo čakajo na svojo priložnost. Na treningih se dokazujejo trenerjem in sestavljajo čvrsto enoto tudi zunaj prve sedmerice.

Izziv pred slovensko reprezentanco pa je velik, pravi levi zunanji igralec. "Norvežani predstavljajo zelo visoko oviro. Oni morajo zmagati, bog ne daj, da bi jih mi premagali preveč, saj se lahko zgodi, da ne bi napredovali. Vemo, kaj to pomeni za takšno rokometno velesilo, to bi bilo nedopustno. Zato bo njihova osredotočenost na visoki ravni."

"Ne glede na vse je rokomet ekipni šport. Če nimaš vsaj 16 igralcev, težko sestaviš trening. Vsak od nas ve, zakaj je tukaj in si želi biti tu. Seveda si želiš vsake minute na igrišču. Eni igrajo več, drugi manj, smo pa ena ekipa in vsi dihamo za isti cilj. Ni nobene zavisti. Na koncu šteje zmaga in ne, kdo je koliko igral in kdo je kolikokrat zabil," vloge v reprezentanci razume Novak.

Tudi sam se je ozrl proti Norveški, ki bo zadnji slovenski tekmec v skupini D. "Zagotovo so drugačna ekipa od Poljske, več tečejo. So polni zvezdnikov svetovnega rokometa. Igrajo bolj fizično. Dobro se bomo pripravili na njih in vsi si želimo, da bi šli v drugi del z dvema točkama," za konec pravi Novak.