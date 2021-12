Leškijevi, Savšku, RK Krim in SŽ Olimpiji priznanja v Ljubljani

Kot so sporočili iz Športne zveze Ljubljane, so priznanja najboljšim podelili na slavnosti prireditvi, na kateri so obeležili tudi visoke obletnice ljubljanskih društev in klubov ter uspešno delo posameznikov v daljšem časovnem obdobju.

V Športnem centru Triglav se je zbralo 138 prejemnikov in njihovih spremljevalcev ali predstavnikov, skupno pa je zveza podelila sto priznanj. Najboljša v ženski konkurenci je judoistična svetovna podprvakinja Andreja Leški, najboljši v moški pa kanuist Benjamin Savšek, zlat na letošnjih olimpijskih igrah. Med ekipami so v ženski konkurenci slavile rokometašice RK Krim, v moški pa hokejisti SŽ Olimpije.

Med temi je za najboljšo mlado športnico priznanje dobila kajakašica Helena Domajnko, za mladega športnika pa judoist Juš Mecilošek. Za posebna dosežka sta priznanje dobila tudi najboljši kolesar sveta in športnik leta Slovenije, Tadej Pogačar, ter mlada golfistka Pia Babnik.