Leškijevi bron na mastersu v Dohi

Štiriindvajsetletna Leškijeva je dve leti starejšo aktualno evropsko podprvakinjo v borbi za bron prepričljivo obvladala, kar nekajkrat je bila blizu metu in si po minuti in 40 sekundah nato vendarle priborila prvi vazari. Že 50 sekund pred koncem je sledil še met za odločilni ipon.

Na poti do kolajne je Koprčanka, ki živi in trenira v Ljubljani, morala na tatami kar petkrat. Med najtežjimi je bil uvodni boj z Alžirko Amino Belkadi, ki je decembra osvojila drugi naslov afriške prvakinje in dobro formo prenesla tudi v januar. Odločila je šele zlata točka. Zaradi očitno boljše telesne pripravljenosti je Leškijevi po več kot treh minutah podaljška uspel končni prijem, pred tem pa je bila zelo nevarna tudi tekmica.

Aktualna evropska prvakinja do 21 let, Madžarka Szofi Ozbas, je bila manj nevarna, vseeno pa je morala Leškijeva ohraniti prednost vazarija, ki si ga je priborila minuto pred koncem, do zadnjega gonga. Še enkrat, že tretjič v karieri, je bila za Leškijevo nato v četrtfinalu premočna dvakratna azijska prvakinja, Japonka Nami Nabekura, ki je v parterju dokazala, kako nevarna je, in hitro zmagala s končnim prijemom.

Na mastersu lahkih tekmic ni in v repasažu je bila tekmica trikratna zmagovalka vsepacifiških prvenstev Maylin Carvjal del Toro. Ta pa se taktično ni znašla in si je predčasno nabrala tri kazni.