Leškijevi po hudem boju peto mesto

Leškijeva je borbo za bron začela z obetavno akcijo, nato pa v prvi polovici iniciativo prepustila Nizozemki ter prejela prvi opomin. Nato je 23-letna Koprčanka, ki živi in trenira v Ljubljani, prevzela pobudo in si predvsem v tretji minuti borbe priborila dve lepi priložnosti za odločitev, a napada in protinapada ni izvedla do konca. Na vsaki strani je sledil po še en nevarnejši napad.

Podobno je bilo v podaljšku na zlato točko, kjer se je obema tekmovalkama poznala utrujenost po dolgem dnevu. Nizozemka pa je izkoristila izkušnje in poskrbela, da je slovenska reprezentantka dobila še dve kazni, ki sta odločili dvoboj, sama le eno in tudi brez pravega meta je prišla do nove kolajne.