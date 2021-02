Leto 2021 poligon za novo poglavje rivalstva Roglič - Pogačar

Neverjeten razplet lanske dirke po Franciji z Rogličem in Pogačarjem (oba na fotografiji) v glavnih vlogah se je zlatimi oziroma rumenimi črkami vpisal v zgodovino slovenskega kolesarstva in športa.

Minulo leto je za kolesarstvo predstavljalo velik izziv. Po dokaj normalnem začetku je že v februarju in marcu takrat prva koronska kriza pokazala zobe in za dlje časa prekinila tekmovalne aktivnosti na cestah. Med drugim je slovenskega asa Tadeja Pogačarjafebruarja prikovala v večtedensko življenje v karanteni enega izmed hotelov v Abu Dabiju, najboljšemu kolesarju lestvice Mednarodne kolesarske zveze (Uci) Primožu Rogliču pa preprečila začetek sezone 2020 na marčevski dirki Pariz - Nica, ki se je Jumbo-Visma ni želela udeležiti.

Več mesecev usklajevanj strogih protokolov kasneje je Uci izdala predvideni spored nadaljevanja sezone v mesecu avgustu, ledino pa je s prvima dirkama orala tudi Slovenija, ki je v drugi polovici junija požela ogromno pozornosti svetovne javnosti z izvedbo državnega prvenstva. Cestna dirka na Ambrož pod Krvavcem je pripadla Rogliču, pokljuška vožnja na čas pa Pogačarju. Obe preizkušnji pa sta predstavljali aperitiv za prihajajoči "sprinterski" zaključek sezone.

Da sta imela Roglič in Pogačar za kaj takega priložnost, se je moralo poklopiti kar nekaj dejavnikov. Uci je s strogimi smernicami v sodelovanju z lokalnimi oblastmi ter zdravstvenimi organi ves čas krmaril med povečanim številom okužb z novim koronavirusom in zagotavljanjem preživetja številnih ekip, ki so odvisne ravno od največjih dirk na svetu. Večino programa v svetovni seriji so družno izpeljali, vključno z vsemi tritedenskimi preizkušnjami, tudi najpomembnejšo: dirko po Franciji. Vseeno je odpadlo 15 moških (med njimi tudi Pariz - Roubaix) in 12 ženskih dirk svetovne serije.

'Pro' raven ostala brez kar 39 dirk

Precej več težav je bilo na nekoliko nižji ravni. Profesionalna raven (Pro) je ostala brez 39 dirk v moški (tudi brez dirke po Sloveniji) in ženski konkurenci, nižja prva in druga kategorija pa kar brez 259 preizkušenj, ki so pomembne predvsem za razvoj mlajših kolesarjev in kontinentalnih ekip. Dirke, posebej organizirane za mlajše kolesarje so tako rekoč v celoti odpadle. Sezona 2021 bi se pravzaprav morala začeti januarja v Avstraliji, a so zaradi strogih ukrepov v boju s covidom-19 odpovedali vsakoletni Tour Down Under ter oceansko klasiko Cadela Evansa ter ju priredili le za domače tekmovalce.

V svetovni seriji so do začetka februarja odpovedali tri ženske preizkušnje, medtem ko je na kontinentalni profesionalni ravni odpadlo šest dirk, na nižji prve in druge kategorije pa 20. Tekom sezone bo teh zagotovo še več, a pristop k organizaciji tekmovanj v najbolj številčnem valu okužb v zadnji tretjini leta 2020 vendarle daje upanje, da bo zaradi pridobljenih izkušenj teh letos manj. Medtem ko je nekaj dirk po svetu že končanih, bo neuraden začetek večine najboljših predstavljala dirka po Valencii. Lansko različico je dobil Pogačar, letos pa mladega zvezdnika tam ne bo. Od Slovencev sta na startu Matej Mohoričin Jan Tratnik v dresu Bahrain Victoriousa.

Prva dirka svetovne serije bo 21. februarja, ko se bo začela dirka po Združenih arabskih emiratih. Na njej bo nastopil Pogačar, medtem ko bo Roglič sezono na najvišji ravni začel dva tedna kasneje na dirki Pariz - Nica. Za razliko od lanske sezone bodo tokrat največje dirke vsaj za zdaj v predvidenih terminih. Spomladanske klasike se tako vračajo v marec in april, medtem ko bo prva tritedenska dirka v maju na apeninskem škornju. V Italiji so sicer potrdili termin med 8. in 30. majem, a doslej trase uradno še niso predstavili, ena od etap pa bo po pisanju italijanskih in slovenskih primorskih časnikov potekala v Sloveniji.