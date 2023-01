Odločni Đoković znova v središču pozornosti: Dvomi se samo v moje poškodbe

Lansko leto se za Novaka Đokovića v Avstraliji ni začelo dobro. Verjamemo, da vsi vedo o sagi tam spodaj, epilog katere je bil izgon takrat številke ena svetovnega tenisa iz Avstralije in triletna prepoved vstopa v omenjeno državo. Prepoved vstopa je pred letošnjim OP Avstralije bila preklicana in Srb je na turnir, ki ga je osvojil že devetkrat, prišel z enim jasnim ciljem, osvojitev desetega naslova OP Avstralije in skupno 22. naslova na turnirjih za grand slam. Na poti do uresničitve tega cilja pa se je in še bo Srb srečal s številnimi nasprotniki. Lansko leto je njegovo ime predvsem pred začetkom turnirja bilo najpogosteje izgovorjeno na vseh novinarskih konferencah sodelujočih teniških igralcev in igralk. Večina je modro molčala, redki so Đokoviću javno izrekli podporo, spet tretji so se odločili pogumno pregovoriti o svojem nestrinjanju z njegovimi stališči in dejanji.

Alex De Minaur , avstralski tenisač, ki zaradi okužbe z novim koronavirusom ni mogel nastopiti na olimpijskih igrah leta 2021, je pred lanskim turnirjem izpostavil razmere, v katerih so avstralski državljani živeli vse od začetka epidemije: "Zelo težko nam je bilo. Ogromno smo delali, da bi zaščitili sebe in svoje meje. Če ste želeli vstopiti v državo, ste morali biti dvakrat cepljeni. Od njega je bilo odvisno – njegove odločitve, njegova presoja. Zdaj smo tu. Ta situacija je preusmerila pozornost z nas tekmovalcev. Tu smo zato, da igramo na OP Avstralije. Iskreno povedano si želim vse to pustiti za seboj in se osredotočiti na igranje tenisa." Še pred to izjavo so kamere ujele smeh De Minaurja, ki je očitno bil posledica njegovega mnenja o Đokoviću in njegovih težavah z lokalnimi oblastmi v Melbournu.

Vse lepo in prav, saj ima seveda vsak pravico do svojega mnenja. Leto po dogodkih, ki so delovali kot nekakšen ogromen zračni vrtinec sredi nevihte vseh neviht, Novak Đoković pa kot strela sredi tega vrtinca, je jasno, da je epidemija covida-19 terjala svoj davek. Avstralci so, tako kot mnogi drugi narodi po svetu, bili primorani preživljati dolga obdobja v izolaciji in velik del argumentacije za izgon Srba, je takrat bilo več kot leto dni dolgo trpljenje Avstralcev zaradi epidemije, ki je terjala številna življenja.

V osmini finala se je Avstralec prvič v svoji karieri srečal s Srbom in srečanje zapustil z zgolj petimi osvojenimi igrami (6:2, 6:1, 6:2). Po odhodu De Minaura v slačilnico Rod Laver Arene je zmagovalec dvoboja ostal na igrišču in opravil kratek pogovor z Jimom Courierjem . "Ne bom te vprašal, kako si ga premagal tako prepričljivo, ampak zakaj si to storil," je Đokovića po novi zmagi vprašal Courier. "Ker sem želel," mu je po kratkem razmisleku z nasmehom na obrazu dejal Đoković. Pozneje, na novinarski konferenci, je trenutna številka pet svetovnega tenisa dodatno razložila svoj odnos s 23-letnim Avstralcem. "Z njim nimam nikakršnega odnosa. Leta 2022 je jasno pokazal, kaj si misli o meni," je naravnost dejal zelo motivirani srbski teniški igralec.

Letos je kristalno jasno, da je Novak Đoković s seboj v Avstralijo poleg ogromne želje po osvojitvi novega naslova prinesel tudi kratek seznam z imeni tistih, ki so takrat spregovorili o njem na tak ali drugačen način. Nick Kyrgios je za svojo javno podporo v najtemnejših trenutkih, ki jih je Đoković preživljal v hotelu za iskalce azila v Melbournu, bil "nagrajen" z ekshibicijsko tekmo pred letošnjim turnirjem. Drugi, kot je na primer De Minaur, pa so doživeli popolnoma drugačno usodo.

Na novinarski konferenci po porazu proti Đokoviću se je De Minaur srečal tudi z vprašanjem, ali je kdaj igral proti igralcu, ki je igral na tako visokem nivoju, kot je Đoković v zmagi proti njemu. Avstralec, ki je do zdaj v svoji karieri enkrat izgubil proti legendarnemu Rogerju Federerju in na štirih srečanjih z Rafaelom Nadalom zmagal enkrat, je po kratkem odmoru hitro odgovoril: "Mislim, da nisem, če sem popolnoma iskren." Razlog za njegov poraz je torej jasen, ne glede na poškodbo Srba. Zdaj lahko zgolj upa, da je Đoković s prej omenjenega seznama črtal njegovo ime, čeprav je jasno, da favorit OP Avstralije pozorno posluša vsako omembo svojega priimka.

Alex De Minaur se na drugi strani na videz še ni naučil iz lanskih napak. Na vprašanja novinarjev o poškodbi stegenske mišice, s katero je njegov nasprotnik vstopil v turnir, je odgovoril s sledečimi besedami: "Zadnja dva tedna vsi govorijo o tem, ampak ali jaz nisem dovolj dober teniški igralec, ki bi to lahko izkoristil, ali ... videti je bil je dobro. Preprosto je bil predober z vseh vidikov." Same besede seveda niso pretirano sporne, zgodovina med igralcema pa ponuja dodaten kontekst, s pomočjo katerega so marsikateri novinarji izluščili namigovanje Avstralca, da Đoković pravzaprav ni resno poškodovan, če sploh. 24. igralec sveta je hitro začutil, kam pes taco moli. Stopil je v akcijo in na svojem Twitter profilu zapisal: "Sovražim, kako mediji vedno ustvarjajo kontroverzne situacije in stvari jemljejo iz konteksta zato, da bi ustvarili privlačen naslov. Včeraj me je nadigral in prepričljivo premagal. Dajmo se raje enkrat osredotočiti na tenis. Jaz grem nazaj delat in zagotavljam vam, da bom napredoval."

"To prepuščam njim. Tem ljudem, ki vame dvomijo. Naj še naprej dvomijo. Zanimivo je, da se dvomi samo v moje poškodbe, ko pa se nekdo drug poškoduje, to vpliva nanj. Potem so oni žrtve, jaz pa sem igralec, ki se pretvarja. To je izjemno zanimivo. Dobro veste, o kom natančno govorim," je Đoković dejal med pogovorom z novinarji po novi zmagi v Avstraliji. Namigoval je na poročanje novinarjev o Rafaelu Nadalu in njegovih uspehih. Nadal je na lanskem OP Avstralije, ki ga je na koncu tudi osvojil, igral prvič po mesecih, poškodba stopala, zaradi katere je toliko časa bil odsoten z igrišč, je nanj vplivala tudi na Roland Garrosu, ki ga je prav tako osvojil. Na naslednjem turnirju za grand slam v Wimbledonu je doživel poškodbo trebušne mišice in kljub zmagi v četrtfinalu proti Taylorju Fritzu naslednje srečanje v polfinalu proti Nicku Kyrgiosu predal.

Đoković na letošnjem turnirju med dvoboji zaradi poškodbe ne trenira. Spomnil se je tudi OP Avstralije leta 2021, ki ga je Srb osvojil kljub težavam z trebušnimi mišicami. "Nimam občutka, da se moram nekomu dokazovati. Imam slike izpred dveh let. Tako magnetno resonanco kot ultrazvok, ki dokazujeta poškodbo. Ne vem, ali bom to tudi objavil, mogoče. Navadil sem se soočati s tem. To me zgolj še dodatno motivira in mi daje moč," je svoje bodoče nasprotnike opozoril Đoković.