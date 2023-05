Letos iz državnega proračuna rekordnih 41 milijonov evrov za šport

Državni sekretar je napovedal spremembo zakonodaje, po kateri v zadnjem desetletju vlada najprej odobri financiranje velikih športnih prireditev, a se morajo nato športne zveze prijaviti za izvedbo, preden dobijo sredstva. Želja je, da bi bila vsako leto na voljo določena vsota za izvedbe velikih mednarodnih dogodkov, saj sredstva zanje sedaj niso že vnaprej zagotovljena.

Člani sveta so potrdili dopolnitev pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov in dokument Športne panoge z večjimi telesnimi obremenitvami.

Predlagali so, da Olimpijski komite Slovenije (OKS) objavi preprosta navodila za preventivne zdravstvene preglede športnikov.