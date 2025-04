'Letošnji cilji? Bolj sem se usmerila v plezanje v skali, to je malo večja prioriteta'

OGLAS

Uvodni del sezone tekmovanj na najvišji ravni v svetovnem pokalu bo tako minil brez dvakratne olimpijske prvakinje. Janja Garnbret bo poolimpijsko sezono namenila predvsem plezanju v skali, naravnih plezališčih, glavni cilj tekmovanj na umetnih stenah pa je svetovno prvenstvo od 21. do 28. septembra v Seulu v Južni Koreji, kjer meri na dve posamični zlati kolajni v težavnostnem in balvanskem plezanju. Korošica je že zdaj najuspešnejša plezalka z osmimi naslovi svetovne prvakinje. Tekmovalna sezona se bo na najvišji ravni svetovnega pokala začela že konec prihodnjega tedna z mini kitajsko turnejo. Selektor reprezentance Gorazd Hren je za tekmo v Kečjau, uvertura bo v znamenju balvanov, dal priložnost Anžetu Peharcu pri moških, v ženski konkurenci pa bodo Slovenijo zastopale Jennifer Buckley, Katja Debevec in Sara Čopar.

Drugi del kitajske uverture v sezono bo v Vudžjangu v znamenju težavnosti. Moški del ekipe bo zastopal Luka Potočar, pri ženskah pa bodo ob Buckley in Čopar nastopile še Rosa Rekar, Mia Krampl in Vita Lukan. Azijska turneja se bo v začetku maja nadaljevala na Baliju v Indoneziji z drugo preizkušnjo v težavnostjo. Za tekmo v Baliju so predvideni Luka Potočar, Lovro Črep, Sara Čopar, Rosa Rekar, Mia Krampl in Vita Lukan.

Športni plezalci so letos že imeli tekmovalni preizkus. S svetovnih vojaških iger so se vrnili s štirimi medaljami: Sara Čopar z zlato, Katja Debevec in Anže Peharc s srebrno ter Luka Potočar z bronasto, medtem ko Janja Garnbret svojo formo pili v naravnih plezališčih. "Sezona bo zanimiva, s šestimi tekmami v balvanih in šestimi v težavnosti, s svetovnim prvenstvom, za domačo ekipo bo vrhunec tudi tekma v Kopru septembra," je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal selektor Hren.

Svetovno prvenstvo bo letos v treh posamičnih disciplinah in ne tudi v kombinaciji. Po odločitvi Mednarodnega olimpijskega komiteja bodo namreč na prihodnjih olimpijskih igrah v Los Angelesu leta 2028 prvič na voljo tudi trije kompleti olimpijskih medalj, torej priložnost za olimpijsko slavo bo v vsaki od posamičnih disciplin. V slovenski reprezentanci pozdravljajo odločitev, saj je bila to tudi prvotna želja športnih plezalcev.

