Lewis Hamilton: Človek, ki premika meje

Ta rekord je le vrh ledene gore premikov v tem športu, ki so se zgodili, odkar mu vlada Hamilton. Leta 2013 je v ekipi Mercedes nasledil prav Schumacherja in zdaj počasi prevzema vse njegove rekorde. Prvi naslov leta 2008 je dosegel še z McLarnom, vse preostale (2014, 2015, 2017, 2018, 2019) pa z Mercedesom.

Vodja ekipe Toto Wolff je priznal, da se mu ni niti sanjalo, da bo po osmih letih sodelovanja s Hamiltonom padel takšen rekord. "Lewis daje izjemno energijo in moč. Ogromno vlaga v šport, ima pa izjemen talent in sposobnosti. Preprosto neverjetno izstopa."

To nedeljo je to storil 92., zadnjič do zdaj, a glede na njegovo formo in napoved pred današnjo dirko – na vprašanje, kje se vidi čez eno leto, je odgovoril, da sicer ne ve točno, da pa bi bil rad spet na dirkališču formule 1 – ne zadnjič. Stotica letos še ne bo padla, ker je do konca samo še pet dirk, toda verjetno bo že leto 2021 prineslo še ta mejnik.

Ko je oktobra 2006 Michael Schumacher dobil dirko formule 1 na Kitajskem, se je končalo zgodovinsko obdobje. To je bila namreč njegova zadnja zmaga v tem športu, zmaga številka 91 in končni rekord po številu zmag, za katerega so takrat ljubitelji formule 1 verjeli, da bo ostal za vedno. Zdelo se je, da so vsi drugi tekmeci tako zelo oddaljeni, da ne bo mogel nihče priti niti blizu.

Več kot le odličen športnik

A Hamilton ni samo dirkač. Je zvezdnik in vplivnež tudi onkraj športnih meja. Lani je precej razburjal tudi s svojimi stališči o okolju in zaskrbljenostjo na spletnih omrežjih, ko so mu mnogi očitali, da govori eno, živi pa povsem drugače na veliki nogi. Še posebej letos pa se je močno izpostavil tudi na družbenem področju, kot edini temnopolti dirkač v karavani se je jasno zavzel za boj za pravice temnopoltih, podprl je tudi številne protestne akcije po vsem svetu, ki so se začele zaradi policijskega nasilja v ZDA nad temnopoltimi.

Ob vsej slavi in zvezdniškem statusu ter razkošnem življenjskem slogu velikokrat opomni, da izhaja iz revnega okolja. Poudarja, da mu je uspelo ob pomoči bližnjih in zaradi trdega dela. Njegov oče je nekoč žrtvoval vse, da bi sinu omogočil preboj. Znana je anekdota iz njegovih otroških let: desetletni Hamilton je zmagal na dirki mladinskega britanskega prvenstva v kartingu, po njej pa je šel iskat podpis takratnega vodje moštva McLaren in enega najbolj vplivnih ljudi v avtomobilističnem svetuRonna Dennisa."Nekoč bi rad vozil za vas," je dejal fantič. "Pokliči me čez devet let in ti bom ponudil službo," je odvrnil Dennis.

Minilo je sicer več kot devet let, toda napovedi so se uresničile. Hamilton je pristal pri McLarnu, imel v zgodnjem obdobju svoje kariere zaradi značajskih razlik velikokrat tudi težave s sotekmovalcem v ekipi Fernandom Alonsom, talent pa prvič potrdil leta 2008, ko je na zadnji dirki sezone prišel do naslova prvaka. A sodelovanje s sanjsko ekipo iz otroštva se je le izkazalo za preveč naporno, zato se je Hamilton odločil za menjavo.

Mercedes se je izkazal za pravo rešitev - le leta 2016 mu je naslov odnesel moštveni sotekmovalec Nico Rosberg, ki pa je potem ugotovil, da mu en naslov tudi popolnoma zadošča in se je upokojil, Hamiltonu pa povsem prepustil igrišče, za katerega vsi v formuli 1 verjamejo, da je najboljše možno okolje za nizanje zmag in rekordov.

"Ni slabo za fanta iz občinskega stanovanja, kajne?" je uspehe svojega sina lani po doslej zadnjem, šestem naslovu prvaka, strnil Anthony Hamilton.