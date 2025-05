Lewis Hamilton že ve kaj bo počel po koncu kariere v Formuli 1

Lewis Hamilton je razvil že tri koncepte za nove filme, je 40-letni dirkač povedal pred nedeljsko dirko svetovnega prvenstva za veliko nagrado Monaka: "Vsaj dva od njih bosta animirana filma, eden od njiju pa je že v prvem delu scenarija, tako da je zelo razburljivo."

Ime Hamiltonovega lastnega produkcijskega podjetja, katerega logotip je prikazan tudi v animaciji v času pred novim filmom formule 1, je Dawn Apollo Films.

"Lepo je bilo to videti," je dejal sedemkratni svetovni prvak. "Potem precej zgodaj v filmu razkrijejo, kdo je produciral film, in tam je moje ime. Samo pomislil sem: 'O moj bog, to je noro!'," je dodal Hamilton, ki v prihodnosti razmišlja tudi o produkciji dokumentarcev.