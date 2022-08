Lia Apostolovski do sedmega mesta na EP

Jaroslava Mahučih je dvakratna zaporedna svetovna podprvakinja in bronasta lani na OI v Tokiu. Marca letos je v Beogradu postala dvoranska svetovna prvakinja, evropska v dvorani pa lani na Poljskem. Ukrajinka je v prvem poskusu finala EP preskočila 1,95 m, kolikor je zmogla tudi Marija Vuković iz Črne gore, a šele tretjič. Bron je osvojila Angelina Topić iz Srbije z 1,93 m.

Angelina Topić, Jaroslava Mahučih in Marija Vuković

Dvaindvajsetletna Lia Apostolovski je v manj kot mesecu dni še drugič nastopila v finalu velike tekme, na katerih je sodelovala prvič v karieri. Na SP v Oregonu je osvojila 12. mesto. "Na obeh prvenstvih sem bila v finalu, danes sem bila še sedma in sem zelo, zelo zadovoljna. Za mano je zelo naporen, a uspešen mesec. Najprej sem imela dve tekmovanji, kvalifikacije in finale, na SP. Iz ZDA sem se vrnila pozitivna. Ko sem prebolela koronavirus, pa sem tekmovala še na EP," je povedala slovenska atletinja.

Višini 1,82 in 1,86 m je preskočila v prvih poskusih. Na 1,90 m pa je letvica po njenem skoku prvič na tem EP padla s stojala. Tudi drugič se je zgodilo tako, po tretjem skoku pa je navdušeno pristala na blazini, stisnila pesti in zaklicala "Yes!".

Preskočila je v tretjem skoku in bila tedaj na sedmem mestu. Osmerica od 13 finalistk je nato nadaljevala na 1,93 m, kjer je Slovenka letvico trikrat podrla. S tem si je delila sedmo mesto z Britanko Morgan Lake."Za odličje je bilo danes treba skočiti 1,93 m v prvem poskusu. Bilo je dosegljivo. A ne vem, zakaj je bilo treba le toliko, saj je bilo veliko tekmovalk v finalu z osebnimi rekordi okrog dveh metrov. Sama sem imela nekaj napak že na višini 1,90 m, kjer sem izgubila nekaj energije, ki bi mi prav prišla pozneje," je dodala Slovenka.