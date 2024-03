Lia Apostolovski: Ta medalja je dobra motivacija za poletno sezono

Hčerka nekdanjega slovenskega rekorderja v skoku v višino Saše Apostolovskega je za tretje mesto od Svetovne atletike prejela 10.000 ameriških dolarjev, 5000 evrov pa je dodala Atletska zveza Slovenije. Simbolni ček je dobila na novinarski konferenci v Ljubljani dan po prihodu ekipe s Škotske. Trener Rožle Prezelj je od zveze prejel 2500 evrov, Svetovna atletika pa mu je namenila srebrno medaljo, to posebno nagrado so prejeli vsi trenerji dobitnikov kolajn.

"Zelo sem zadovoljna, uspelo mi je nekaj neverjetnega. Osebni rekord sem skočila na veliki tekmi. S trenerjem Rožletom Prezljem sva dobro načrtovala formo, tako da sem bila najboljša na najpomembnejši tekmi. To je res dobra motivacija za poletno sezono," se je na tekmo v Glasgowu ozrla 23-letna Lia Apostolovski .

"V Glasgowu smo bili priče fenomenalnemu uvodu v olimpijsko sezono, ko bo poleg bojev za olimpijske medalje v Parizu v Rimu potekalo tudi evropsko prvenstvo. Res se lahko z veseljem spogledujemo s to sezono na prostem," je povedal direktor AZS Nejc Jeraša . "Ta odprava na Škotsko je bila izjemno uspešna. Pred tekmovanjem sem napovedal, da imamo veliko možnosti, da osvojimo medaljo. Apostolovskijeva je tekmovala izjemno, tudi drugi pa so presegli pričakovanja in odlično opravili svoje delo," pa je dejal vodja reprezentance Albert Šoba .

Nastopila sta še dva atleta in se oba prebila v polfinale. Rok Ferlan je na 400 m z osebnim rekordom na sedmem mestu le za eno mesto zgrešil finale. Anej Čurin Prapotnik je na 60 m na svojem prvem velikem članskem tekmovanju zabeležil 22. čas. Drugi dan je iz slovenskega tabora tekmoval le Filip Jakob Demšar in edini med vsemi ni napredoval iz kvalifikacij. V prvem krogu na 60 ovire je bil skupno 29. in za osem stotink zgrešil nastop v polfinalu.

V Glasgowu ni bilo nekaj izjemnih slovenskih atletov, ki so z visokimi uvrstitvami in medaljami navduševali v prejšnjih letih. Kristjan Čeh ni mogel tekmovati, ker diska ni na programu dvoranskih prvenstev, na Škotskem ni bilo niti ta čas poškodovane slovenske rekorderke v skoku s palico Tine Šutej. Manjkali sta tudi Anita Horvat in Maruša Mišmaš Zrimšek, ki pozimi nista tekmovali.