Liber zmagovalec in rekorder na Planinskih ridah

Planina, 31. 05. 2026 16.30 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.M.
GHD Planina

Prvo ime GHD Planina je Federico Liber (nova proto NP01). Njegov najboljši čas je bil 1:45,101, povprečna hitrost pa kar 128 km/h. Italijan je imel v nedeljo 12 sekund prednosti pred najhitrejšim Slovencem Vladimirjem Stankovičem (wolf GB08 thunder).

Slovensko državno prvenstvo je sicer letos v znamenju Milana Bubniča (lancia delta), ki je v Planini dvakrat zmagal in bil skupno za Federicom Liberjem in Vladimirjem Stankovičem tretji. V nedeljo je bila njegova prednost 3,2 sekunde pred Matevžem Čudnom (porsche GT3 cup) in 5,9 sekunde pred Anžetom Dovjakom (hyundai i30 TCR).

Preberi še Vrnitev legendarne dirke: Italijan po planinskih ridah drvel kar 124 km/h

Razred 1: Milan Bubnič (lancia delta) s prednostjo 21 sekund pred Jankom Medvedom (subaru impreza).

Razred 2: Matevž Čuden (porsche GT3 cup) je upravičil vlogo favorita in zmagal s prednostjo 2,7 sekunde pred Anžetom Dovjakom (hyundai i30 TCR).

Razred 3: zmaga za Gregorja Vouka (subaru impreza) pred Fahrudinom Dolićem (peugeot 308 TCR), razlika je bila 1,7 sekunde.

Razred 4: Boštjan Baša (renault clio) je včeraj zmagal za 73 tisočink sekunde, danes pa je imel 2,3 sekunde prednosti pred Primožem Kavškom (citroen saxo).

Razred 5a: brez nastopa je po včerajšnji tehnični okvari ostal Alojz Udovč, tako da je tudi danes zmagal Mark Grlj (BMW 130i). Grlj je imel 7,2 sekunde prednosti pred Matijo Brunskoletom (renault clio cup).

Razred 5b: Erik Maglica (škoda fabia) je ponovil zmago pred Mašo Eržen (peugeot 306) in Majo Šketelj (peugeot 206). Obe dekleti je ločilo le pol sekunde.

Starodobniki: Domen Popek (fiat X1/9 dallara) je bil neulovljiv tako v soboto kot v nedeljo. Na drugi dirki je imel 10,4 sekunde prednosti pred Boštjanom Urbančičem (fiat 128 coupe). Tretji je bil Matjaž Korošec (BMW 325i).

ghd planina Federico Liber

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

