Mahomes zrežiral izjemen preobrat za prvi naslov Kansasa po 50 letih

San Francisco 49ersi so (skoraj) vso tekmo dobro pazili na Kansasovega asa Patricka Mahomesa, nato pa je 24-letnik zablestel v vsem sijaju in z izjemno predstavo v zadnji četrtini prinesel naslov Poglavarjem. Ob zaostanku z 10:20 je v zadnji četrtini najkoristnejši igralec prejšnjega leta z dvema izjemnima podajama v treh poskusih zrežiral neverjeten preobrat s soigralci, ki so nanizali kar 21 točk v slabih petih minutah ter domov odšli s cenjenim pokalom Vincenta Lombardija. Damien Williams je z drugim "touchdownom" v zadnji četrtini le še potrdil zmago, po kateri si je ekipa iz Kansas Cityja dala duška.

"Nikoli nismo izgubili vere. Vsi v tej ekipi: nihče ni spustil glave in našli smo način, da nam je uspelo na koncu zmagati," je dejal najkoristnejši igralec finala Mahomes v enem prvih televizijskih intervjujev. "Obrambi je uspelo nekaj velikih potez in našli smo način za zmago. Trener (Andy) Reid mi je rekel: 'Še naprej 'streljaj', še naprej verjemi!' Dal mi je veliko samozavesti, da sem šel tja ne glede na vse. 49ersi imajo izjemno obrambo, eno najboljših, proti kateri sem igral do zdaj. Samo vesel sem, da so se naši fantje še naprej borili. Ta ekipa ima srce, trener nas sili, da smo najboljši, kot smo lahko. Uspelo nam je, 'bejbi'!"

Preobrat v slogu največjih podajalcev

Mahomes je takrat, ko je bilo to najbolj potrebno, vendarle pokazal, zakaj si je v zadnjih dveh sezonah pridobil sloves najbolj nevarnega podajalca lige. Z dvema podajama za zadetek v razmiku treh minut in pol je 24-letni Teksašan svoje moštvo popeljal v vodstvo, zmago pa je Kansas City potrdil v samem zaključku še s tretjim zadetkom. S predstavo si je Mahomes prislužil nagrado za najkoristnejšega igralca finala. Poglavarji iz Kansas Cityja so v Super Bowlu, enem največjih športnih spektaklov na svetu, zadnjič igrali davnega 11. januarja 1970, ko so proti Minnesota Vikingsom osvojili edini naslov.

Na drugi strani je San Francisco tokrat bil blizu svojega šestega naslova v zgodovini, vendar se je moral na koncu sprijazniti z drugim zaporednim porazom po izgubljenem finalu proti Baltimore Ravensom pred osmimi leti. Še 7:13 minute pred koncem tekme je vse kazalo, da bo slavilo moštvo iz Kalifornije in njegova granitna obramba, ki je bila v ospredju med celo sezono. Mahomes je do takrat vrgel dve prestreženi podaji, svoji prvi v končnici v karieri, in je bil vse bolj živčen. A kot številni najboljši podajalci v zgodovini je ob ključnem trenutku našel rešitev. S podajo, dolgo 44 jardov, na prvega lovilca Tyreeka Hilla je svojemu moštvu priigral položaj v napadalni polovici nasprotnika.

Minuto pozneje je podal za znižanje na 17:20. Še tri minute zatem pa je postal junak tekme, ko je svoje moštvo popeljal še do enega zadetka ter dokončnega vodstva na tekmi.

Izid 54. Super Bowla, Miami (stadion Hard Rock):

Kansas City Chiefs ‒ San Francisco 49ers 31:20 (7:3, 3:7, 0:10, 21:0)