Liga NFL spreminja pravila, desetletje posnetkov razkrilo prevaro

Nekdanji analitik lige NFL Ryan Paganetti je številne pritegnil z objavo, v kateri je opozoril, da je ekran ob poskusih streljanja na gol gostujočih ekip prikazoval obratni kot igrišča. Na zaslonu so se zato pojavile še ene, nekoliko zamaknjene rumene vratnice, kar je po besedah 35-letnika ustvarilo optično iluzijo. Še bolj zanimivo je, da je Paganetti do ugotovitve prišel, ko je pregledal kar 52 strelov na gol ekipe Patriots.

"Idejo smo dejansko poskušali kopirati, ko sem bil v Filadelfiji, vendar je lokacija led zaslonov na stadionu Lincoln Financial Field tako postavljena, da iluzija ni delovala. To je popolna upodobitev dinastije Patriotsov. Nobena podrobnost ni bila premajhna," je pod objavo zapisal nekdanji analitik lige NFL.

Objava je na družbenih omrežjih postala viralna in po poročanju portala ESPN zbrala skoraj 17 milijonov ogledov. Pomembno je poudariti, da liga NFL pojasnjuje, da so bili Patriotsi v času, ko se je ta praksa uporabljala, znotraj takrat veljavnih pravil. Prav tako so različne prikaze uporabljale tudi druge ekipe.