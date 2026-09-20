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Liga NFL spreminja pravila, desetletje posnetkov razkrilo prevaro

Ljubljana, 20. 09. 2026 19.25 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Ju.R
New England Patriots

NFL je tik pred nadaljevanjem sezone uvedla nenavadno spremembo pravil, povezano z velikimi zasloni na stadionih. Ekipe bodo morale med poskusi za gol in dodatne točke uporabljati enak prikaz za domačo in gostujočo ekipo. Do spremembe je privedla objava nekdanjega analitika NFL Ryana Paganettija, ki je pregledal več kot desetletje posnetkov tekem.

New England Patriots
New England Patriots
FOTO: AP

Nekdanji analitik lige NFL Ryan Paganetti je številne pritegnil z objavo, v kateri je opozoril, da je ekran ob poskusih streljanja na gol gostujočih ekip prikazoval obratni kot igrišča. Na zaslonu so se zato pojavile še ene, nekoliko zamaknjene rumene vratnice, kar je po besedah 35-letnika ustvarilo optično iluzijo. Še bolj zanimivo je, da je Paganetti do ugotovitve prišel, ko je pregledal kar 52 strelov na gol ekipe Patriots.

"Idejo smo dejansko poskušali kopirati, ko sem bil v Filadelfiji, vendar je lokacija led zaslonov na stadionu Lincoln Financial Field tako postavljena, da iluzija ni delovala. To je popolna upodobitev dinastije Patriotsov. Nobena podrobnost ni bila premajhna," je pod objavo zapisal nekdanji analitik lige NFL.

Objava je na družbenih omrežjih postala viralna in po poročanju portala ESPN zbrala skoraj 17 milijonov ogledov. Pomembno je poudariti, da liga NFL pojasnjuje, da so bili Patriotsi v času, ko se je ta praksa uporabljala, znotraj takrat veljavnih pravil. Prav tako so različne prikaze uporabljale tudi druge ekipe.

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Po burnih reakcijah nad Paganettijevo ugotovitvijo je liga naredila jasno mejo - gostujoča ekipa mora imeti ob poskusih streljanja na gol enake pogoje prikaza žive slike na videokocki kot domača ekipa. V nasprotnem primeru lahko sledijo disciplinski ukrepi. Spremembo je liga NFL ekipam poslala 7. septembra in je zdaj že uradno zapisana in potrjena.

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Ryan Paganetti liga NFL Patriots nova pravila

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