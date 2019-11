Strelske vaje v NHL: 30 golov na štirih tekmah, Kojoti slavili v Edmontonu

Strelci so bili v severnoameriški hokejski ligi NHL v noči s ponedeljka na torek izjemno razpoloženi. Na štirih tekmah so hokejisti skupno dosegli kar 30 golov, največ so jih videli gledalci v Bostonu, kjer je tradicionalni obračun med Kosmatinci in Pittsburgh Penguinsi dobilo domače moštvo (6:4). Po odličnem začetku sezone so Edmonton Oilersi doma po podaljšku izgubili z Arizona Coyotesi (2:3).

Brad Marchand proslavlja po zadetku v mreži Tristana Jarryja. FOTO: AP Več sledi! Vrhunci tekme Boston Bruins ‒ Pittsburgh Penguins: Vrhunci tekme Edmonton Oilers ‒ Arizona Coyotes: Vrhunci tekme Detroit Red Wings ‒ Nashville Predators: Vrhunci tekme New York Rangers ‒ Ottawa Senators: Izidi rednega dela sezone lige NHL: Boston Bruins ‒ Pittsburgh Penguins 6:4

New York Rangers ‒ Ottawa Senators 2:6

Detroit Red Wings ‒ Nashville Predators 1:6

Edmonton Oilers ‒ Arizona Coyotes 2:3 (podaljšek)