Kopitar z goloma na derbiju začelja presegel velikega Gretzkyja

"Ne vem, no ... On je bržčas potreboval za ta dosežek le kakšnih štiristo tekem in ne toliko, kot sem jih jaz, a ko me omenjate v istem stavku z Waynom, je to brez dvoma velika stvar," je v smehu dejal slovenski zvezdnik Anže Kopitarpo tekmi pri Detroit Red Wingsih. "Morda se lahko s tem dosežkom res malo hvalim, saj drugih njegovih rekordov v karieri gotovo ne bom izboljšal," je z obilico humorja dodal Kopitar, ki je dvakrat zadel v drugi tretjini za vodstvo Kraljev s 3 : 0.

Vrhunci tekme Detroit Red Wings ‒ Los Angeles Kings: