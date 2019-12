Kralji po porazu v Edmontonu še globlje v 'kleti' lige NHL

Edini gol za moštvo Los Angeles Kings, ki na lestvici lige NHL ostaja le pred New Jersey Devilsi in Detroit Red Wingsi, je ob 17. porazu po rednem delu v tej sezoni prispeval Michael Amadio. Ekipa slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarjaje s tem izgubila tretjo tekmo v nizu in deseto zaporedno na gostujočem ledu.

Več sledi!

Izidi rednega dela sezone lige NHL:

Edmonton Oilers ‒ Los Angeles Kings 2:1

(Anže Kopitar brez točke v 23:16 na ledu.)

New Jersey Devils ‒ Chicago Blackhawks 1:2 (kazenski streli)

New York Rangers ‒ Montreal Canadiens 1:2

Pittsburgh Penguins ‒ Arizona Coyotes 2:0

Anaheim Ducks ‒ Washington Capitals 1:2*

* - po drugi tretjini