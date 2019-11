Branilci naslova v Edmontonu že do šeste zmage v nizu

Obračun večera v ligi NHL, kjer sta bili sicer na sporedu le dve tekmi, je bil spopad ene najboljših ekip nove sezone Edmonton Oilers z branilci naslova St. Louis Bluesi. Gostje iz Misurija so v kanadski Alberti visoko slavili (5:2), še prepričljivejši so bili New York Rangersi, ki so v domačem Madison Square Gardnu opravili z Detroit Red Wingsi (5:1).

Ryan Strome (desno) poskuša zadeti mimo Jimmyja Howarda v Madison Square Gardnu. FOTO: AP Več sledi! Vrhunci tekme New York Rangers ‒ Detroit Red Wings: Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Vrhunci tekme Edmonton Oilers ‒ St. Louis Blues: Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Izida rednega dela sezone lige NHL: New York Rangers ‒ Detroit Red Wings 5:1

Edmonton Oilers ‒ St. Louis Blues 2:5