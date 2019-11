Vitezi pokleknili pred Kralji: Kopitar podal, Carter odločil 1000. tekmo

Junak večera v Staples Centru je bil Jeff Carter, ki je na svoji tisoči tekmi v NHL z golom odločil tekmo in popeljal Kralje do tretje zaporedne zmage. Anže Kopitarje v statistiko vpisal podajo. Carter je preusmeril poskus Matta Royain popeljal domače v vodstvo po 12:42 minute igre v zadnji tretjini.

"Zadetek ni bil prav nič posebnega, veste," je po tekmi dejal Carter, ki je obenem odigral tudi 500. tekmo v dresu Kraljev, in dodal: "Bil je povsem preprost."

To je bil zanj 371. gol v karieri (skupno 713. točka), s katerim je pomagal dvakratnim osvajalcem Stanleyjevega pokala do najdaljšega zmagovitega niza v tej sezoni. Drew Doughtyje k zmagi dodal gol in podajo, svoj prvi zadetek za LA je dosegel Nikolaj Prohorkin, vratar Jonathan Quickpa je zbral 28 obramb. Za ekipo iz Las Vegasa, ki je izgubila še peto zaporedno tekmo, sta Max Paciorettyin Jonathan Marchessaultvsak dosegla po gol in podajo, med strelce se je vpisal še William Karlsson.

Vrhunci tekme Los Angeles Kings ‒ Vegas Golden Knights: