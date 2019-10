Kopi(s)tar zasijal tudi v Kanadi in zabil gol za zmago Kraljev

Anže Kopitar je bil junak gostovanja pri Winnipeg Jetsih. Kapetan Los Angeles Kingsov je namreč v zadnji tretjini z igralcem več po podajah Drewa Doughtyja in starega vratarskega lisjaka Jonathana Quicka dosegel odločilni gol za zmago s 3:2. To je bil za Kopitarja četrti zadetek to sezono, ki je Kraljem prinesel četrto zmago. Dvaintridesetletni Kopitar, tudi to sezono edini Slovenec v najmočnejši ligi na svetu, je v novi sezoni prvenstva NHL odigral osem tekem in skupaj zbral štiri gole in šest podaj.

Quick je bil deležen največjih pohval po obračunu z Reaktivci, saj je uspešno ustavil kanadske nalete pri kar petih situacijah ob igri z igralcem več na ledu. Zbral je 26 obramb.

McLellan: Od njega to pričakujemo na večerni osnovi

"Videli smo tisto, kar od njega pričakujemo na večerni osnovi," je bil zadovoljen trener Todd McLellan. "Najboljši 'penalty killer' je vratar in mislim, da je bil 'Quickie' nocoj ravno to."

Kopitar je zmagoviti gol dosegel ob četrtem "power playu", ko je bilo na semaforju še slabih šest minut zadnje tretjine. Hrušičan je švignil mimo Josha Morrisseyja in z bekendom v roko zadel vratarja Connorja Hellebuycka, ploščica pa je pristala za njegovim hrbtom. Za Kralje sta zadela še Austin Wagner in Kurtis MacDermid, Los Angeles je tako na najboljši možen način začel niz štirih gostovanj, to pa je bila za Kopitarjevo ekipo druga zaporedna zmaga. Enkrat jim je zmagi v tej sezoni že uspelo povezati, do tretje pa še niso prišli.

"Ne razumem, kako je tretji (gol) šel notri," se je čudil Hellebuyck, tudi sam z 38 obrambami eden junakov obračuna. "Po mojem mnenju sem odigral perfektno, tako da, veste, najbrž je bil to nesrečen večer,"je dodal vratar ekipe, za katero sta zadela Kyle Connor in Nikolaj Ehlers. Reaktivci so s porazom sklenili niz petih tekem na domačem ledu, kjer so dobili vsega eno tekmo.

Več sledi!

Izidi rednega dela lige NHL:

Winnipeg Jets ‒ Los Angeles Kings 2:3

(Anže Kopitar gol v 21:18 igre za Los Angeles.)

Boston Bruins ‒ Toronto Maple Leafs 4:2

Buffalo Sabres ‒ San Jose Sharks 4:3 (podaljšek)

Florida Panthers ‒ Pittsburgh Penguins 4:2

New York Rangers ‒ Arizona Coyotes 2:3 (podaljšek)

Detroit Red Wings ‒ Vancouver Canucks 2:5

Minnesota Wild ‒ Edmonton Oilers 3:0

Nashville Predators ‒ Anaheim Ducks 6:1

Chicago Blackhawks ‒ Vegas Golden Knights 1:2 (kazenski streli)

Calgary Flames ‒ Washington Capitals 3:5