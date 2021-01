Boleč poraz Krima v lovu za napredovanjem v Ligi prvakinj

Krimovke so na Danskem doživele poraz proti ekipi, s katero se borijo za šesto mesto v skupini A, ki še vodi v nadaljevanje tekmovanja. Zdaj bo ta naloga še težja, saj morajo Ljubljančanke odigrati še eno zaostalo tekmo z Dankami ter še dve redni proti Rostov-Donu in Kristiansandu. Sedmouvrščene Ljubljančanke, ki so zadele le eno od šestih sedemmetrovk, ostajajo pri petih točkah, šestouvrščeni Esbjerg jih ima po novem osem.

Slovenske prvakinje so tekmo slabo odprle, saj so domače povedle s 6:0, prvi zadetek za Krim pa je šele po desetih minutah dosegla Nataša Ljepoja. Prav ta igralka je že v 14. minuti dobila rdeči karton in predčasno končala tekmo. Takoj za tem so Danke spet prišle do šestih golov prednosti (9:3), Sanna-Charlotte Solberg-Isaksen pa je v 15. minuti naskok domačih še povečala (10:3). Po zaostanku z osmimi zadetki so izbranke Uroša Bregarjale naredile spodoben niz, delni izid 5:1 je pomenil prepolovitev zaostanka v 23. minuti po golu Valentine Klemenčič.

Vtis po slabem uvodu je še popravila Oceane Sercien Ugolinz goloma za 10:13 in 11:14, toda sama končnica je spet pripadla Esbjergu, ki je na glavni odmor nesel pet golov prednosti (16:11). V uvodu drugega dela so domačinke držale podobno prednost, pozneje pa jo še oplemenitile, tako da je bil zmagovalec znan že precej pred zadnjim piskom sirene. Največjo prednost so si domačinke priigrale prav ob koncu, ko je znašala deset golov. Mette Tranborgje bila najboljša pri domačih z desetimi zadetki, Sercien Ugolinova pa pri Kirmu s šestimi.