Zvezdniški Györ šele v zaključku tekme strl trd slovenski oreh

Ljubljančanke, ki so v prejšnjem krogu doma sicer izgubile proti Györu za 12 zadetkov, a se večji del tekme dobro kosale s favoritom za novo končno zmago, so na Madžarskem pokazale še lepši obraz. Tokrat so slovenske prvakinje držale korak z madžarsko ekipo praktično celo tekmo, odločilen korak k pričakovani zmagi so gostiteljice naredile v zadnjih desetih minutah. Ljubljančanke so se tako kot v Ljubljani na prvi medsebojni tekmi odlično upirale favoriziranim Madžarkam. Te so sicer silovito začele, po izenačenju na 2:2 so dosegle pet zaporednih golov, kar je gostje prisililo k minuti odmora. Ta je očitno zalegla.

Po zaostanku s 3:8 so krimovke namreč odgovorile z enako mero, dosegle pet zadetkov zapovrstjo in prišle na 8:8. Nato so z golom 17-letne Valentine Klemenčič celo povedle, do konca polčasa pa je nato sledil "mrtvi tek", ekipi sta na glavni odmor šli poravnani na 13. Tudi v nadaljevanju so igralke Krima dihale za ovratnik domače ekipe, ki je sicer povedal za tri zadetke, a so bile potem gostje ves čas blizu. V 47. minuti pa je trener Krima Uroš Bregarzahteval novo minuto odmora, potem ko je Györ spet pobegnil za tri zadetke (24:21).

Kmalu za tem je Bregar znova poklical igralke na posvet po dveh zaporednih golih Stine Oftedal, po katerih so domače vodile za štiri zadetke. Ko pa je Jana Knedlikovav 54. minuti zadela za 28:23, je bil zmagovalec odločen. Najvišja prednost je sicer znašala šest zadetkov. Pri domačih, ki s stoodstotnim izkupičkom vodijo v skupini D, je bila najboljša strelka Oftedalova s sedmimi goli, pri Krimu, ki ima doslej eno zmago in je zadnji, pa jih je Alja Varagićprispevala pet.

Izida 4. kroga skupinskega dela lige prvakinj, skupina D:

Györ ‒ Krim Mercator 31:26 (13:13)

* Audi Arena Györ, gledalcev 5250, sodnika: Eršov in Pavljukov (oba Rusija).

* Györ: Oftedal 7 (1), Knedlikova 5, Amorim 4, Nze Minko 4, Bodi 2, Hansen 2, Bulatović 2, Brattset 2, Fodor 1, Leynaud, Görbicz 2 (2), Edwige, Kurtović, Faluvegi, Kiss.

* Krim: Varagić 5, Rebičova 4, Barič 4 (1), van Kreij 3, Klemenčič 3, Snopova 2, Žabjek 2, Jurič 1, Ljepoja 1, Kojić 1, Vojnović, Polajnar Vešligaj, Mamić, Vučko, Klobučar, Abina.

* Sedemmetrovke: Györ 5 (3), Krim 3 (1).

* Izključitve: Györ 2, Krim 10 minut.

* Rdeči karton: /.

Sävehof ‒ Banik Most 24:19 (12:8)

Lestvica: 1. Györ 8 točk, 2. Sävehof 3, 3. Banik 3, 4. Krim Mercator 2.