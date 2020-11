Krimovke kljub dobremu odporu proti CSM ostajajo pri eni zmagi

Ljubljančanke so na svoji šesti tekmi zabeležile četrti poraz in ostajajo predzadnje v skupini A. Tokrat so bile boljše gostje iz Bukarešte, ki s petimi zmagami vodijo na lestvici. Prvi polčas je bil precej razgiban. Romunke so začele izvrstno in hitro povedle s 3:0 in 4:1, potem ko sta se med strelske vpisali tudi nekdanji krimovki Elizabeth Omoregiein Barbara Lazović. Pri izidu 5:1 je trener Uroš Bregarzahteval minuto odmora.

Ta je dobro vplivala na domačo ekipo, saj je Samara da Silva Vieira dosegla tri zaporedne gole, v enajsti minuti pa je še izenačila izid na 6:6. Kazalo je, da so se domače prebudile, toda sledilo je novo slabo obdobje in delni izid 6:1 v korist gostij, pri katerih sta takrat zadeli še dve nekdanji igralki ljubljanske ekipe Carmen Martinin Dragana Cvijić, ki je v 22. minuti povišala na 12:7.

Nov povratek krimovk do konca polčasa, v nadaljevanju pa so Romunke dokončale delo

Čeprav so domače igrale brez kapetanke Nine Žabjek, ki je bila na zadnjem testiranju pozitivna na novi koronavirus, pa so zmogle dovolj moči, da so še enkrat praktično izničile prednost Romunk, pri katerih brani še peta nekdanja krimovka Jelena Grubišić, in na glavni odmor šle le z zadetkom zaostanka.

V tem slogu so domačinke odprle tudi drugi polčas: z zaporednima zadetkoma so povedle s 13:12, Maja Svetikpa je v 34. minuti zadela za 14:12. Toda potek tekme se je nato spet zasukal v korist gostij, ki so najprej ujele ljubljansko ekipo, v 47. minuti pa po novem zadetku Cvijićeve pobegnile na 21:17.

Sledila je nova minuta odmora Krima, ki pa ni imela želenega učinka – Cvijićeva je namreč takoj zatem še povečala prednost Bukarešte (22:17). V 58. minuti je Valentina Klemenčičsicer Krim pripeljala le še na dva zadetka zaostanka, a po še dveh zgrešenih strelih v končnici Ljubljančankam česa več ni uspelo doseči. Pri domačih je bila z osmimi goli najboljša strelka Da Silva Vieira, pri gostjah pa Lazovićeva s petimi.

Izidi lige prvakinj, 7. krog:

–skupina A:

Krim Mercator ‒ CSM Bukarešta 23:25 (11:12)

* Dvorana Stožice, brez gledalcev, sodnika: D. in Z. Lončar (oba Hrvaška).

* Krim Mercator: Da Silva Vieira 8 (1), Kojić, Sercien Ugolin 1, Van Kreij, Ljepoja 2, Vučko, Konatar 1, Dobrić, Pletikosić 3 (1), Svetik 2, Abina, Cerovak, Klemenčič 3, Gomilar Zickero 3.

* Bukarešta: Cabral Barbosa 4, Neagu 3 (1), Dedu, Lazović 5, Dembele Pavlović 1, Martin 3, Klikovac, Smeets 1, Cvijić 4, Pintea, Perianu, Omoregie 3, Bazaliu, Moisa 1, Jipa.

* Sedemmetrovke: Krim 3 (2), Bukarešta (1).

* Izključitve: Krim 4, Bukarešta 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Ferencvaros ‒ Bietigheim 24:35 (11:14)

Rostov-Don ‒ Esbjerg 28:24 (15:13)