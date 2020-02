Drama na Kodeljevem: Krim v zadnjem napadu do remija

Ljubljančanke so tekmo začele opogumljene s predstavama na zadnjih dveh evropskih tekmah proti Brestu in Budućnosti, a tudi s spominom na visok poraz v Romuniji s 16:31. Tokrat je prevladovala pozitivnost z zadnjih obračunov, saj so bile slovenske prvakinje enakovredne in na trenutke celo boljše tekmice od Romunk. Na koncu pa so tudi povsem zasluženo prišle do prve točke v tem delu tekmovanja, ki jih ohranja v boju za četrtfinale. Današnji tekmec ima dva kroga pred koncem na želenem četrtem mestu v skupini 2 dve točki prednosti pred Krimom.

Prvi polčas na Kodeljevem so krimovke odigrale dobro, za razliko od prve medsebojne tekme bile so povsem enakovredne tekmicam, ki so sicer v 16. minuti prvič na tekmi pobegnile za tri gole (7:4), a se domače niso dale. V naslednjih minutah so ne le izničile prednost Valcee, temveč znova prišle tudi do vodstva, ko je za 10:9 zadela Tamara Mavsar. Po izenačenju na 10:10 pa sta v 28. minuti Valentina Klemenčičin Alja Varagić z zaporednima zadetkoma poskrbeli za dotlej najvišjo prednost Krima (12:10), na glavni odmor so nesle zadetek prednosti ter napovedale zanimiv obračun v drugem polčasu.

Tega so zelo dobro začele in po golih Harme van Kreij, Nataše Ljepojain Varagićeve pobegnile na 16:12. Kakor so prišle do zajetnejše prednosti, pa so jo domače tudi zapravile. Štirje zaporedni zadetki gostij so domačega trenerja Uroša Bregarjaprisilili k minuti odmora. Ta je pomagala, saj so dvakratne evropske prvakinje ustavile nalet gostij in držale korak z njimi. Še v 59. minuti je Varagićeva s sedmih metrov izenačila na 27:27, sledila pa je dvominutna izključitev Nine Žabjek. Asma Elghaouije nato v 60. minuti poskrbela za novo vodstvo Valcee, ki pa je po rdečem kartonu slabe pol minute morala igrati brez Jelene Trifunović. Julija Snopovaje deset sekund pred koncem priborila novo sedemmetrovko Krimu, Varagićeva je tudi to unovčila in poskrbela za točko Krima. Pri domačih je bila z osmimi goli najboljša Van Kreijeva, Varagićeva je dosegla enega manj. Pri Romunkah je sedem zadetkov prispevala Mireya Gonzalez Alvarez.

Izid lige prvakinj, drugi del, 4. krog:

- skupina 2:

Krim Mercator ‒ Ramnicu Valcea 28:28 (13:12)

* Dvorana Kodeljevo, sodnici: Lidacka in Lesiak (obe Poljska).

* Krim Mercator: Kojić, Bon Brzin, Klobučar, Žabjek, van Kreij 8, Gjerek, Cerovak, Klemenčič 3, Vojnović, Zulić 3 (1), Ljepoja 1, Varagić 7 (3), Mamić, Vučko, Snopova 1, Mavsar 5 (2).

* Valcea: Vieira 2, Trifunović 2, Elghaoui 6, Bacaoanu, Ciuca, Lopez Herrero 4, Dumanska, Norgaard Osterballe 2 (1), Florica 1, Glibko, Zamfirescu 1, Batinović, Liščević 2, Badea 1, Stamin, Gonzalez Alvarez 7.

* Sedemmetrovke: Krim Mercator 7 (6), Valcea 2 (1).

* Izključitve: Krim Mercator 6, Valcea 8 minut.

* Rdeči karton: Trifunović (60.).

Sävehof ‒ Budućnost 24:33 (17:15)

(Barbara Lazović 5 golov za Budućnost)

Lestvica: 1. Györ 13 točk, 2. Brest 13, 3. Budućnost 10 (+1), 4. Valcea 5 (+1), 5. Krim Mercator 3 (+1), 6. Sävehof 2 (+1).