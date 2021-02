Krimovke z veliko zmago nad Rostovom povsem v igri za napredovanje

Ljubljanska ekipa se je v tej sezoni "specializirala" za obračune proti tekmicam iz ruskega Rostova na Donu. Njun prvi medsebojni dvoboj v Rusiji septembra lani se je končal z neodločenim izidom, na sobotnem obračunu v dvorani Tivoli pa je Krim na kolena položil vodilno ekipo v skupini A in ji prizadejal drugi poraz v tej sezoni. Najbolj pomembno je, da je ljubljanska ekipa znova v resnih kombinacijah za napredovanje na izločilne tekme, njen zaostanek za trenutno šestouvrščenim danskim Esbjergom znaša le točko.

Krimovke so sijajno odprle obračun v kultni dvorani pod Rožnikom. Z odlično igro v obrambi so povsem onemogočile izjemno kakovostne tekmice iz Rusije. Po neodločenem izidu 3:3 so z goloma Maje Svetik in Francozinje Oceane Sercien Ugolinv osmi minuti povedle s 5:3, pet minut kasneje pa je Brazilka Samara da Silva Vieiraposkrbela za prvo vodstvo za tri gole (9:6). Švedski strokovnjak na ruski klopi Per Johansson je nemudoma zahteval minuto odmora, Ljubljančanke pa so tudi po njej kraljevale na igrišču in v 17. minuti po golu Svetikove iz (pol)nasprotnega napada povišale na 12:8.

V končnici prvega polčasa so malenkostno popustile, kar so tekmice izkoristile in prepolovile njihovo vodstvo (17:15). Bregarjeve varovanke v prvi polovici drugega polčasa niso ponovile predstave iz prvega. Obramba je začela kazati prve razpoke, šepala je tudi igra v napadu. Vse to so Rusinje izkoristile in v 37. minuti izenačile izid (19:19), šest minut kasneje pa Ljubljančanke po dolgem času pahnile v zaostanek (21:22). Po ljubljanski minuti odmora se razmerje na igrišču ni spremenilo, v 48. minuti je domača ekipa prvič na dvoboju zaostala za tri gole (21:24).

A Ljubljančanke niso vrgle puške v koruzo, po golih Matee Pletikosićin Sercien Ugolinove so v 54. minuti tekmo postavile v začetno izhodišče (26:26), v prelomnih trenutkih dvoboja pa so zaigrale preudarno in učinkovito ter na kolena položile pretendentke za končno zmago v ligi prvakinj. V končnici se je odvila prava srhljivka. V 59. minuti je Nizozemka Harma van Kreijnajprej izenačila na 27:27, v zadnji minuti pa je v polnem sijaju zablestela vratarka Jovana Risović. Srbkinja je najprej ubranila strel ruske superzvezdnice Ane Vjahireves sedmih metrov, Sercien Ugolinova je dvajset sekund pred koncem tekme zadela za 28:27, po ruski minuti odmora pa se je znova izkazala Risovićeva in zaustavila strel Rusinj s krilnega položaja za drugo zmago Krima v tej sezoni. V ljubljanski ekipi je bila najučinkovitejša Pletikosićeva z devetimi goli, Maja Svetikin Oceane Sercien Ugolin sta dosegli po štiri zadetke.