Krim še čaka na prvo zmago: Metz slavil s +6

Rokometašice Krima Mercatorja so se po tritedenskem premoru znova vrnile na veliko sceno. Dolg tekmovalni premor in desetdnevni izpad treningov, ker je bila ena ljubljanska igralka po vrnitvi iz Rusije pozitivna na novi koronavirus, so pustile sledi v igri slovenskih prvakinj, na gostovanju v Franciji so bile povsem nemočne in doživele drugi poraz v ligi prvakinj. Pred današnjo tekmo v Metzu so na domačem igrišču izgubile proti norveškemu Kristiansandu ter remizirale v ruskem Rostovu na Donu.

Izbranke trenerja Uroša Bregarja so vse možnosti za ugoden izid zapravile že po prvi polovici tekme. V tem obdobju so bile za razred ali dva slabše od 23-kratnih francoskih prvakinj, kjer od letošnje sezone igra tudi dolgoletna igralka Krima Tjaša Stanko. Mariborčanka, ki je v prvem polčasu dosegla šest golov, se je skupaj s svojimi soigralkami dobesedno poigravala z Ljubljančankami, ki so že v enajsti minuti zaostajale za štiri gole (2:6).

Ljubljanska minuta odmora ni zaustavila naleta domačih rokometašic. Francozinje so še naprej brez posebnih težav prebijale porozno obrambo slovenskih prvakinj in iz nasprotnih napadov kaznovale njihovo neorganizirano igro v napadu, najnižjo točko pa so gostje dosegle v končnici prvega polčasa, ko so dvakrat zaostale za osem golov (10:18 in 11:19).

Bregarjeve varovanke so solidno odprle drugi polčas in se gostiteljicam približale na pet golov (16:21). Po minuti odmora 37-letnega domačega trenerja Emmanuela Mayonnada, ki je tudi selektor Nizozemk, sicer svetovnih prvakinj z lanskega zaključnega turnirja na Japonskem, pa se je vrnil "film tekme" iz prvega polčasa. Igralke Metza so bile znova za razred boljše, v 51. minuti so Ljubljančankam ušle na enajst golov (21:32) in jasno je bilo, da bosta točki ostali v Metzu.

V slovenski ekipi sta Matea Pletikosić in Oceane Sercien Ugolin dosegli po šest golov, v francoski pa je bila najbolj učinkovita Tjaša Stanko z osmimi zadetki.

Izid lige prvakinj, skupina A, 4. krog:

Metz ‒ Krim Mercator 33:27 (19:11)

* Dvorana Omnisports, gledalcev 1000, sodnici: Christidi in Papamattheou (obe Grčija).

* Metz: Kapitanović, Sako, Jacques 2, Micijević 3, N'Gouan 3, Nocandy 2, Bont 1, Stanko 8, O. Kanor 4, Burgaard 3, L. Kanor 1, Bouktit, Copy 3, Le Blevec 1, Perederij 2.

* Krim Mercator: Vojnović, Risović, da Silva Vieira, Jurič, Sercien Ugolin 6, Abina 2, Žabjek 2, Pletikosić 6, van Kreij 2, Klemenčič 3, Konatar, Ljepoja 1, Kojić 2, Vučko 2, Gomilar Zickero 1, Svetik.

* Sedemmetrovke: Metz 5 (5), Krim Mercator 7 (5).

* Izključitve: Metz 8, Krim Mercator 6 minut.

* Rdeči karton: /.