Celjani do sladke zmage v Zagrebu

Slovenski prvaki iz Celja so se prvič v tej sezoni pomerili z enakovrednimi tekmeci. Na predhodnih obračunih proti tekmecem iz Aalborga, Barcelone, Kiela in Veszprema so bili nemočni, v dvoboju proti tradicionalnim tekmecem iz Zagreba, ki so vselej na izjemno visoki emocionalni ravni, pa so osvojili prvi par točk in naredili pomemben korak proti šestemu mestu, ki jim prinaša izločilna dvoboja za uvrstitev v četrtfinale najbolj imenitnega klubskega tekmovanja na stari celini.

Celjani so izjemno slabo odprli dvoboj v hrvaški prestolnici. V prazni Areni - obračun v dvorani s 15.200 sedeži si je lahko ogledalo zgolj 200 gledalcev - so bili uvodoma povsem zmedeni, kar so gostitelji izkoristili in jim že v deveti minuti ušli na štiri gole (1:5). Gostujočemu trenerju Tomažu Ocvirku je prekipelo, zahteval je minuto odmora in svoje varovance opozoril na številne napake in neupoštevanje taktične strategije, po njej pa so njegovi varovanci razleteli na zagrebškem igrišču.

Z veliko boljšo predstavo v obrambi in učinkovito igro v napadu so že v 16. minuti ujeli tekmeca in izenačili na 6:6, v isti minuti pa je Patrik Leban po golu s svoje polovice igrišča svoje soigralce popeljal do prvega vodstva na dvoboju (7:6). A Celjani se s tem niso zadovoljili, začutili so svojo priložnost in vse slabosti tekmeca ter ga zasenčili v vseh prvinah igre. Z raznovrstno predstavo so v 20. minuti povedli za štiri gole (11:7). Večji del prvega polčasa so držali to prednost, v končnici pa je Jan Grebenc naredil nekaj osnovnošolskih napak v nizu, kar so gostitelji izkoristili in se jim v 29. minuti približali na gol (15:14). Slovenski prvaki so drugi polčas začeli z dvema goloma prednosti (16:14) in takoj zaigrali resno in odgovorno. Gostiteljem so povsem pristrigli peruti in jih zasenčili v vseh prvinah rokometne igre ter jim že v 34. minuti ušli na pet golov (19:14).