Celjski rokometaši ponovno ostali praznih rok

Celjani na svoji sedmi tekmi niso mogli računati na stebra obrambe Vida Poteka, Francozi pa so v najbolj rokometnem slovenskem mestu nastopili še bolj zdesetkani: manjkali so Španca Eduardo Gurbindoin Adria Figueraster Makedonec Kiril Lazarov. Tekma je bila izenačena le v uvodnih desetih minutah (4:4), nato pa so vajeti igre v svoje roke vzeli gosti, ki jih vodi nekdanji zvezdnik Alberto Entrerrios, član zmagovitih španskih zasedb na svetovnih prvenstvih v Tuniziji 2005 in Španiji 2013.

Nantes je v 17. minuti Celju ušel na tri gole (5:8). Po minuti odmora domačega trenerja Tomaža Ocvirka se je domača ekipa približala na gol zaostanka (8:9), kljub številnim padcem in vzponom v igri pa korak z Nantesom držala do konca polčasa (11:13). V začetku drugega polčasa je igra domače ekipe povsem razpadla. V 33. minuti je že zaostala za pet golov (11:16), pred nadaljnjim potopom jo ni rešila niti Ocvirkova minuta odmora. Tudi po njej so na celjskem parketu kraljevali gostujoči rokometaši, ki so v 37. minuti že vodili za osem golov (12:20).

"Pivovarji" so v 45. minuti resda prepolovili zaostanek (18:22), razburljivo končnico pa je preprečila francoska ekipa, kjer že drugo leto igra slovenski reprezentant Rok Ovniček. V prelomnih trenutkih dvoboja je Nantes znova zaigral zbrano in organizirano ter osvojil obe točki v Zlatorogu. V celjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Tilen Kodrin in Kristjan Horžen, ki sta dosegla po šest golov.

Izidi lige prvakov, 8. krog:

- skupina B:

Celje Pivovarna Laško ‒ Nantes 25:31 (11:13).

* Dvorana Zlatorog, brez gledalcev, sodnika: Leszczynski in Piechota (oba Poljska).

* Celje Pivovarna Laško: Ivić, Vujović, Cvetko 2, Razgor 4, Marguč, Šarac, Grošelj, Čepić, Kodrin 6, Horžen 6, Grebenc 1, Kljun 1, Mlakar 1, Leban, Novak 4, Načinović.

* Nantes: Nielsen, Damatrin 3, Ovniček 5, Milić 6, Rivera 5, Cavalcanti 1, Augistinussen 2, Pechmalbec 5, Collelouri, Feliho, Minne 2, Malaguer, Monar 2, Gaillard, de la Breteche.

* Sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 6 (5), Nantes 2 (2).

* Izključitve: Celje Pivovarna Laško 6, Nantes 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Veszprem ‒ Aalborg 30:32 (16:19)

(Gašper Marguč 2 gola za Veszprem, Blaž Blagotinšek brez gola za Veszprem.)