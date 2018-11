Maščevanje je sladko: Celjani zlahka dobili 'večni' obračun z Zagrebom

V mestu ob Savinji se je rokometni praznik razpletel na najboljši možni način. Osrednja dvorana Zlatorog je pokala po šivih, v rokometnem "el clasicu" pa so slovenski prvaki po sijajni predstavi na kolena položili tradicionalne tekmece iz hrvaške prestolnice. Po tretji zmagi ‒ pred tem so premagali tekmece iz nemškega Flensburga in ukrajinskega Zaporožja ‒ so se Celjani znova prebili na mesta, ki jim prinašajo preboj v osmino finala v najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini, a pot do izločilnih bojev bo še izjemno trnova in polna pasti.

Prvo priložnost za novo zmago v elitni skupini B bodo imeli že v prihodnjem krogu, ko bodo gostovali pri trenutno zadnjeuvrščenim tekmecem iz Zaporožja. Celjski strateg Tomaž Ocvirkje v začetno postavo uvrstil vratarja Klemna Ferlina, krilna igralca Jana Jurečičain Tilna Kodrina, zunanje položaje so zasedli William Accambray, Branko Vujović in Rok Ovniček, na črti pa se je s tekmeci kosal Kristian Bećiri. Njegovi varovanci so odlično odprli dvoboj, od prve minute so bili bojevito razpoloženi in željni maščevanja za nedavni poraz v zagrebški Areni z 22:24.

Červarjevi napotki delovali le v prvem polčasu

Celjska obramba je bila od prve minute na najvišji možni ravni, Hrvati zanjo nikakor niso našli ustrezne rešitve, po domačem vodstvu s 5:2 pa je reagirala tudi klop Zagrebčanov in zahtevala minuto odmora. Napotki izkušenega in z vsemi "žavbami namazanega" Lina Červarjaso obrodili sadove, Zagrebčani so se tri minute kasneje približali na gol zaostanka (6:5). Nato so Celjani znova ujeli pravi ritem in jim v 21. minuti ušli na tri gole (9:6), v končnici prvega dela pa se jim je pošteno zalomilo v napadu, le en dosežen zadetek v zadnjih devetih minutah trdega in neusmiljenega dvoboja zgovorno priča o tem.

Slovenski prvaki so polčas zaključili z golom prednosti (10:9), v začetku druge polovice tekme pa so svojo predstavo dvignili še na višjo raven. Obramba je bila naravnost perfektna, igra v napadu pa raznovrstna in domiselna. Vse to se je odrazilo na "filmu tekme", domači rokometaši so si s poletno igro v 42. minuti priigrali šest golov prednosti (19:13), kar dva zadetka pa je prispeval vratar Ferlin. A rapsodija rokometašev v rumenih dresih se ni končala, v 46. minuti so po golu Kodrina in Ovnička prednost povišali na +8 (22:14). V 52. minuti je njihova prednost znašala devet zadetkov (25:16) in vsem v dvorani je bilo jasno, da bodo njihovi ljubljenci osvojili zlata vredni točki. V celjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Branko Vujovićs sedmimi in Kodrin s šestimi goli.

Izid 8. kroga skupinskega dela lige prvakov:

- skupina B:

Celje Pivovarna Laško ‒ PPD Zagreb 30:21 (10:9)

* Dvorana Zlatorog, gledalcev 5500, sodnika: Erdogan in Özdeniz (oba Turčija).

* Celje Pivovarna Laško: Panjtar, Ferlin 2, Vujović 7, Jurečič 2, Malus 2, Kljun, Kosec, Razgor, Ovniček 5, Šarac, Nenadić 1, Accambray 3, Kodrin 6, Horžen, Anić, Bećiri 2.

* Zagreb: Ristanović, Kastelic 1, Mrakovčić, Božić Pavletić 4, Kontrec 2, Burić 1, Sršen 2, Horvat 5, Šušnja, Potočnik 2, Ravnić 2, Qerimi 2, Mandić, Hrstić, Bičanić, Vekić.

* Sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 2 (1), Zagreb 5 (3).

* Izključitve: Celje Pivovarna Laško 12, Zagreb 6 minut.

* Rdeči karton: Bećiri (50.).