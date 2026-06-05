'Liga prvakov? Delamo in pišemo zgodovino na Vrhniki'

"Po takšni tekmi ni enostavno. To je bila težka tekma za vodenje. Vesel sem, ker nam je uspelo," po finalu 1. SFL Arhides pove domači trener Mile Simeunovič, ki je tako sklenil svojo 9. sezono na klopi Vrhničanov. Finale je bil napet in dolg, pet tekem. Na zadnji so domačini vodili ob polčasu z 2:0, v drugem delu pa je sprva prednjačil Dobovec.
Delovni in predani fantje
"Ne vem, kaj se je zgodilo. Prvi polčas je bil zelo dober. Gradili smo na tem, da bomo v drugem polčasu igrali v tempu, saj nas je več. A šlo je vse ravno nasprotno, mi smo bili bolj utrujeni. Dobovec se je dvignil, mi pa smo trpeli. Imeli smo igralca več, preživeli težke trenutke, na koncu rednega dela pa smo imeli celo situacije za zmago," je nadaljeval Simeunovič, ki meni, da je prav, da so odločale 6-metrovke, kjer se je v domači vrsti izkazal vratar Nejc Berzelak, za nameček pa še štirje izvajalci 6-metrovk.
"Sezona je bila težka. Trudili smo se, deset mesecev smo delali. To so fantje, ki vedno dajo vse od sebe. V Sloveniji nihče ne trenira več in bolje kot oni. Prav je, da to povem. Imamo tri do štiri treninge na teden, nihče nikoli ne manjka. Nihče ne vloži toliko kot igralci Silika. Lepe stvari so pred njimi. Naj gredo naprej. Ta naslov jim bo dal še boljšo ceno na tujem. Najraje na svetu jih imam," je svoje varovance pohvalil Simeunovič, ki je potrdil, da ostaja na Vrhniki. V prihodnjih tednih bo znana sestava članske ekipe.
"Prvi polčas smo odigrali odlično. Vodili smo z 2:0, vse je bilo tako, kot smo si želeli. Dobro smo začeli tekmo. Začetek drugega polčasa pa se nam vleče skozi celotno finalno serijo. Slabo začnemo in ne vemo, kaj se dogaja. Dve prekinitvi, dva gola, potem pa težki trenutki," se je kapetan Alan Muratagić še enkrat ozrl na 5. tekmo finala 1. SFL Arhides.
"Na koncu smo si ustvarili še dve ali tri lepe priložnosti. Imeli smo situacijo ena na ena, a je nismo izkoristili. Potem so sledili penali. Imeli smo glave na mestu in zmagali. Delamo in pišemo zgodovino na Vrhniki," je v izjavi za uradno spletno stran NZS ponosen kapetan, ki že pogleduje naprej, tudi zavoljo uvrstitve v futsal Ligo prvakov: "Zelo smo zadovoljni. Zdaj sledita dva meseca počitka, potem pa ponovno priprave in nova Liga prvakov. Potrudili se bomo, da ponovimo lansko leto."
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