'Liga prvakov? Delamo in pišemo zgodovino na Vrhniki'

"Po takšni tekmi ni enostavno. To je bila težka tekma za vodenje. Vesel sem, ker nam je uspelo," po finalu 1. SFL Arhides pove domači trener Mile Simeunovič, ki je tako sklenil svojo 9. sezono na klopi Vrhničanov. Finale je bil napet in dolg, pet tekem. Na zadnji so domačini vodili ob polčasu z 2:0, v drugem delu pa je sprva prednjačil Dobovec.

Delovni in predani fantje



"Ne vem, kaj se je zgodilo. Prvi polčas je bil zelo dober. Gradili smo na tem, da bomo v drugem polčasu igrali v tempu, saj nas je več. A šlo je vse ravno nasprotno, mi smo bili bolj utrujeni. Dobovec se je dvignil, mi pa smo trpeli. Imeli smo igralca več, preživeli težke trenutke, na koncu rednega dela pa smo imeli celo situacije za zmago," je nadaljeval Simeunovič, ki meni, da je prav, da so odločale 6-metrovke, kjer se je v domači vrsti izkazal vratar Nejc Berzelak, za nameček pa še štirje izvajalci 6-metrovk.