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Liga prvakov je nagrada, ki smo si jo prigarali na igrišču

Celje, 21. 10. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Matic Flajšman
Slovenski superpokal: Trebnje - Celje

Rokometaši Celja Pivovarne Laško odštevajo ure do uvodnega sodniškega žvižga dvoboja 5. kroga Lige prvakov. Nasproti jim bo stal danski prvak Aalborg, dvakratni udeleženec finala najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja.

Celjski rokometaši so v teden vstopili z analizo Aalborga, naslednjega tekmeca med evropsko elito, nadaljevali s treningom, v torek je zjutraj sledila vožnja do Dunaja in polet proti Danski. Za igralce in strokovni štab nagrada, ki so si jo prigarali na igrišču. Kakovostna in finančna razlika med tekmeci, s katerimi se merijo, in slovenskimi prvaki je velika, a to še ne pomeni, da se kogarkoli bojijo. Enako je v primeru Aalborga, ki je knežje mesto zapuščal z dvema točkama.

Aljuš Anžič je trenutno drugi strelec Lige prvakov.
Aljuš Anžič je trenutno drugi strelec Lige prvakov.
FOTO: Aljoša Kravanja

A celjska zasedba iz dvoboja v dvoboj raste, napreduje, se kali na največjem odru. Nadgradnjo forme želijo pokazati tudi v dvorani Sparekassen Danmark Arena, v katero so prispeli tudi še bolj motivirani. Selektor Uroš Zorman je namreč na najnovejši seznam 23 igralcev, ki kandidirajo za nastop na dveh kvalifikacijskih tekmah za evropsko prvenstvo, uvrstil kar štiri člane najmlajše zasedbe letošnje sezone Lige prvakov. Poleg izkušenega Uroša Miličevića še krožnega napadalca Lucijana Korošca, vratarja Gala Gaberška in vsestranskega zunanjega igralca Aljuša Anžiča.

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Z 32 goli trenutno drugega strelca letošnje sezone med evropsko elito. Zgolj proti Aalborgu ni bil strelsko razpoložen, dosegel je - za visoke standarde, ki jih je postavil - zgolj tri gole. Kako mu bo šlo na Danskem lahko jutri od 20:40 preverite na VOYO.

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Na Zormanovem seznamu tudi štirje Celjani

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