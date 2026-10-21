Liga prvakov je nagrada, ki smo si jo prigarali na igrišču

Celjski rokometaši so v teden vstopili z analizo Aalborga, naslednjega tekmeca med evropsko elito, nadaljevali s treningom, v torek je zjutraj sledila vožnja do Dunaja in polet proti Danski. Za igralce in strokovni štab nagrada, ki so si jo prigarali na igrišču. Kakovostna in finančna razlika med tekmeci, s katerimi se merijo, in slovenskimi prvaki je velika, a to še ne pomeni, da se kogarkoli bojijo. Enako je v primeru Aalborga, ki je knežje mesto zapuščal z dvema točkama.

Aljuš Anžič je trenutno drugi strelec Lige prvakov. FOTO: Aljoša Kravanja

A celjska zasedba iz dvoboja v dvoboj raste, napreduje, se kali na največjem odru. Nadgradnjo forme želijo pokazati tudi v dvorani Sparekassen Danmark Arena, v katero so prispeli tudi še bolj motivirani. Selektor Uroš Zorman je namreč na najnovejši seznam 23 igralcev, ki kandidirajo za nastop na dveh kvalifikacijskih tekmah za evropsko prvenstvo, uvrstil kar štiri člane najmlajše zasedbe letošnje sezone Lige prvakov. Poleg izkušenega Uroša Miličevića še krožnega napadalca Lucijana Korošca, vratarja Gala Gaberška in vsestranskega zunanjega igralca Aljuša Anžiča.