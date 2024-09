Liga prvakov letos brez slovenskih klubov, a s 14 Slovenci

OGLAS

Slovenske barve v Ligi prvakov so v zadnjih letih zastopali predvsem rokometaši Celja Pivovarne Laško, njihov izkupiček pa je bil boren. V sezoni 2022/23 so v skupinskem delu dosegli tri zmage in doživeli 11 porazov, v lanski sezoni pa so izgubili vseh 14 dvobojev. Letos Celjani, ki so v minuli sezoni državnega prvenstva zasedli šele tretje mesto, ne bodo del elitnega tekmovanja.

Bodo pa Slovenijo predstavljali številni slovenski rokometaši, ki si kruh služijo v tujini. Najbolj izpostavljena sta Blaž Janc in Domen Makuc, ki igrata za španskega rokometnega velikana iz Barcelone. Janc že vrsto let sodi med najboljše igralce svetu na desnem krilu, svojo rokometno veličino pa je nekdanji rokometaš Celja dokazal tudi na letošnjih olimpijskih igrah v Parizu, kjer je Slovenija osvojila nehvaležno četrto mesto. Njegov tri leta mlajši klubski in reprezentančni kolega Makuc se po hudi poškodbi kolena in enoletni odsotnosti vrača v tekmovalni pogon. Aktualni evropski prvaki so tudi letos glavni favorit za naslov, širši spisek za dvig pokala na koncu sezone pa tvorijo še Magdeburg, Veszprem, PSG, Kielce in Aalborg. V omenjenih klubih sta tudi dva Slovenca, Aleks Vlah, ki je bil ob Jancu gonilna sila slovenske reprezentance na OI, je član danskega Aalborga, Gašper Marguč pa brani barve madžarskega Veszprema že desetletje. Miha Zarabec, Tim Cokan, Peter Šiško in Mitja Janc so člani poljske Wisle iz Plocka, Matej Gaber in Rok Ovniček igrata za francoski Nantes, Domen Tajnik in Nejc Cehte za Eurofarm Pelister iz Severne Makedonije, Borut Mačkovšek za madžarski Pick Szeged, Aleks Kavčič pa za hrvaški Zagreb.

Sistem tekmovanja v novi sezoni ostaja nespremenjen. Iz obeh skupin se bodo prvo in drugouvrščene ekipe neposredno uvrstile v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čakata dve dodatni tekmi za preboj med osem. Zmagovalci četrtfinalnih obračunov se bodo nato uvrstili na zaključni turnir četverice, ki bo 14. in 15. junija prihodnje leto na tradicionalnem prizorišču v Lanxess Areni v Kölnu. V skupini A bodo igrali Füchse Berlin, PSG, Fredericia, Sporting, Dinamo iz Bukarešte, Veszprem, Wisla Plock in Eurofarm Pelister, v skupini B pa Barcelona, Aalborg, Pick Szeged, Nantes, Kielce, Magdeburg, Kolstad ter Zagreb. Na dosedanjih turnirjih četverice v Kölnu - prvi je bil na sporedu 2010 - je bila najbolj uspešna Barcelona s petimi zmagoslavji. Na drugem mestu je nemški Kiel s tremi končnimi zmagami, skopski Vardar iz Severne Makedonije je slavil dvakrat, po eno zmago pa imajo nemška HSV in Flensburg-Handewitt, poljske Kielce in francoski Montpellier. V nekdanjem pokalu državnih prvakov oziroma Ligi prvakov je razred zase katalonska zasedba z dvanajstimi zmagoslavji. Na drugem mestu je nemški Gummersbach s petimi, na tretjem pa nemška Kiel in Magdeburg s po štirimi naslovi. V sezoni 2003/04 so slavili rokometaši Celja Pivovarne Laško. Pari uvodnega kroga skupine A so Sporting Lizbona - Wisla Plock, PSG - Eurofarm Pelister, Dinamo Bukarešta - Fredericia in Füchse Berlin - Veszprem, skupine B pa Aalborg - Nantes, Kolstad - Barcelona, Pick Szeged - Magdeburg in Kielce - Zagreb. Uvodne tekme bodo v sredo in četrtek, na VOYO si boste lahko ogledali norveško-španski dvoboj.

