Kiel z Zarabcem brez težav proti 'slovenskemu' Szegedu

Predvsem po zaslugi izvrstne predstave hrvaškega vratarja Mirka Alilovića v drugem polčasu je domača ekipa v Szegedu občutno znižala zaostanek iz prvega dela tekme. Ob polčasu je Kiel vodil že za osem golov (13:21), tri je do konca tekme dosegel slovenski organizator igre in reprezentant Miha Zarabec, a so Madžari vseeno uspeli "rešiti" še ulovljiv poraz s skupno desetimi obrambami Alilovića. Mario Šoštarić je prav tako zadel trikrat, medtem ko je domače napade s 15 obrambami večkrat izvrstno ustavil Niklas Landin.

Dvakrat je gostujočo mrežo zatresel tudi Borut Mačkovšek, medtem ko Dean Bombačin Matej Gabernista zadela, Nik Henigman pa ni zaigral. Bogdan Radivojevićje bil prvi strelec Szegeda s šestimi goli, Sander Sagosenje za branilce naslova prispeval osem golov.