Liga prvakov? Pivovarji in krimovke trepetajo!

Rokometaši Celja Pivovarne Laško in igralke Krima Mercatorja so v minuli sezoni najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja dostojno zastopali slovenske barve. Državni prvaki so se po šestih sušnih sezonah, prebili v osmino finala tekmovanja, kjer bi morali odigrati tekmi s poljskimi Kielcami, a zaradi koronaviursa tekem niso odigrali. Državne prvakinje so izpolnile evropske rezultatske cilje. Tudi velenjsko Gorenje si je zagotovilo skupinski del tekmovanja v evropski ligi.