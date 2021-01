Ligi MLS grozi 'lockout'

Prizor iz lanskega finala, v katerem sta se spopadla ekipi Columbus Crew in Seattle Sounders. Na fotografiji Gyasi Zardes (levo) in Gustav Svensson.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je vodstvo lige podaljšalo pogajalsko obdobje za en teden, a je dodalo, da so daleč od dogovora z Združenjem igralcem (MLSPA).

"Če do 4. februarja ne bomo dokončali nove kolektivne pogodbe, je sindikat soglasno izglasoval, da liga prekine zdajšnjo kolektivno pogodbo in uvede prekinitev dejavnosti," je MLS zapisala v sporočilu za javnost.

MLSPA pa je opozoril, da bi bil "lockout" katastrofa za ligo. Vodstvo lige pravi, da bi kljub "lockoutu" ob pandemiji še naprej plačevalo premije za zdravstveno zavarovanje za igralce in družine. Predlog MLS je sicer, da bi igralcem plačali stoodstotno kompenzacijo v letu 2021 v zameno za podaljšanje zdajšnje kolektivne pogodbe za dve leti, torej do konca 2027.

Nadomestiti izgube in dolgoročno zaščititi 'zdravje' lige

To naj bi omogočilo ligo in klubom delno nadomestiti izgube iz 2021, ki so posledica pandemije novega koronavirusa, in hkrati dolgoročno zaščititi "zdravje" lige. MLSPA pa poudarja, da sta obe strani februarja lani prišli do dogovora o petletni kolektivni pogodbi, a je sezono 2020 ogrozil covid-19, posledica pa je bila ta, da so igralci pristali na nižje plače in druge dogovore v skupnem znesku več kot 120 milijonov evrov.

Predlaga pa podaljšanje kolektivne pogodbe do konca sezone 2026, zmanjšanje dobe za proste igralce za eno leto in tudi znižanje drugih omejitev pri zaslužkih prostih igralcev. Nova sezona lige MLS, v kateri bo 27 klubov, med njimi tudi trije s slovenskim pridihom (Portland/Aljaž Ivačič, Chicago/Robert Berić, Montreal/Aljaž Struna), bo 26. po vrsti. Novinec bo Austin, v prihodnje pa se bo priključili še klubi iz Charlotta, St. Louisa in Sacramenta.