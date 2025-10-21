Lina Eržen evropska podprvakinja in evropska prvakinja v U21

Prvenstvo spada pod okrilje Svetovne jadralske zveze World Sailing, jadra pa se na enaki opremi kot na regatah PWA. Jadralo se je v dveh kategorijah, "fin" in "foil", v kateri je jadrala tudi Lina Eržen. V skupini je imela nekaj močnih konkurentk, s katerimi se meri tudi na regatah PWA.
"Tekmovanje presežkov, bi rekel po prespani noči. Odlična organizacija, dobri vetrovni pogoji in na koncu super forma Line, ki jo je kazala vse dni prvenstva. Ponosen sem na rezultat in na Linino predstavo," je po koncu zadnje regate v uradnem sporočilu za javnost dejal trener Igor Eržen.
