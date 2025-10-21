Svetli način
Lina Eržen evropska podprvakinja in evropska prvakinja v U21

Torbole, 21. 10. 2025 08.49 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Z zadnjimi regatami na Gardskem jezeru se je zaključilo IFCA Fin & Foil slalom evropsko prvenstvo za jadralce na deski, ki se ga je zelo uspešno udeležila tudi naša Lina Eržen – prvenstvo zaključuje kot evropska podprvakinja in evropska prvakinja v U21.

Lina Eržen
Lina Eržen FOTO: Luka Kotnik

Prvenstvo spada pod okrilje Svetovne jadralske zveze World Sailing, jadra pa se na enaki opremi kot na regatah PWA. Jadralo se je v dveh kategorijah, "fin" in "foil", v kateri je jadrala tudi Lina Eržen. V skupini je imela nekaj močnih konkurentk, s katerimi se meri tudi na regatah PWA. 

"Tekmovanje presežkov, bi rekel po prespani noči. Odlična organizacija, dobri vetrovni pogoji in na koncu super forma Line, ki jo je kazala vse dni prvenstva. Ponosen sem na rezultat in na Linino predstavo," je po koncu zadnje regate v uradnem sporočilu za javnost dejal trener Igor Eržen.

