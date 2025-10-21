Lina Eržen evropska podprvakinja in evropska prvakinja v U21

Prvenstvo spada pod okrilje Svetovne jadralske zveze World Sailing, jadra pa se na enaki opremi kot na regatah PWA. Jadralo se je v dveh kategorijah, "fin" in "foil", v kateri je jadrala tudi Lina Eržen. V skupini je imela nekaj močnih konkurentk, s katerimi se meri tudi na regatah PWA.