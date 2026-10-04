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Lina Eržen in Val Eržen med najboljših deset na SP U23

Puck, 04. 10. 2026 10.08 pred 10 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Val Eržen

Ta teden se je v Pucku na Poljskem odvijalo svetovno prvenstvo U23 v olimpijskem jadralnem razredu jadralcev na deski iQFOiL, ki sta se ga udeležila tudi Lina Eržen (konkurenca 40 jadralk) in Val Eržen (108 jadralcev).

Lina Eržen
Lina Eržen
FOTO: jzs

Skozi ves regatni teden sta oba jadrala odlično. Lina Eržen je dve regati zmagala, ter kar 15 plovov od dvajsetih končala med najboljših deset. Val Eržen je v svoji skupini osvojil dve zmagi in dve tretji mesti, v zlati skupini pa odlično jadranje potrdil s štirimi uvrstitvami med najboljših pet. Oba naša jadralca sta se uvrstila med najboljših deset in s tem v zaključno regato za medalje, Lina s sedmega mesta, Val pa z osmega, kar predstavlja njun največji uspeh na svetovnih prvenstvih U23. Po današnji regati za medalje Lina prvenstvo končuje na 10., Val pa na 9. mestu.

Val Eržen
Val Eržen
FOTO: jzs

Trener Igor Eržen je v uradni izjavi za javnost povedal: "Vedno je presežek, ko se uvrstiš v boj za medalje in danes ni bilo nič drugače. Val je imel prehiter start in potem startal po prekinitvi s 5-sekundnim pribitkom. Kljub temu je še uspel enega prehiteti in končal kot deveti. Pri Lini je bilo danes veliko ponavljanj, ker jim je v polju zmanjkovalo vetra. Ko je naposled le uspelo, je Lina startala odlično in bila prva na boji, ampak je žal kasneje padla v vetrno luknjo in izgubila možnost napredovanja. Finala se ne vozijo vsako tekmo, zato je to velika izkušnja za oba. Veselimo se odličnih nastopov tukaj in seveda končnih uvrstitev v top 10. Zelo sem ponosen na doseženo in upam, da nam to odpre kakšna dodatna vrata."

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