Lina Eržen in Val Eržen med najboljših deset na SP U23

Skozi ves regatni teden sta oba jadrala odlično. Lina Eržen je dve regati zmagala, ter kar 15 plovov od dvajsetih končala med najboljših deset. Val Eržen je v svoji skupini osvojil dve zmagi in dve tretji mesti, v zlati skupini pa odlično jadranje potrdil s štirimi uvrstitvami med najboljših pet. Oba naša jadralca sta se uvrstila med najboljših deset in s tem v zaključno regato za medalje, Lina s sedmega mesta, Val pa z osmega, kar predstavlja njun največji uspeh na svetovnih prvenstvih U23. Po današnji regati za medalje Lina prvenstvo končuje na 10., Val pa na 9. mestu.

Trener Igor Eržen je v uradni izjavi za javnost povedal: "Vedno je presežek, ko se uvrstiš v boj za medalje in danes ni bilo nič drugače. Val je imel prehiter start in potem startal po prekinitvi s 5-sekundnim pribitkom. Kljub temu je še uspel enega prehiteti in končal kot deveti. Pri Lini je bilo danes veliko ponavljanj, ker jim je v polju zmanjkovalo vetra. Ko je naposled le uspelo, je Lina startala odlično in bila prva na boji, ampak je žal kasneje padla v vetrno luknjo in izgubila možnost napredovanja. Finala se ne vozijo vsako tekmo, zato je to velika izkušnja za oba. Veselimo se odličnih nastopov tukaj in seveda končnih uvrstitev v top 10. Zelo sem ponosen na doseženo in upam, da nam to odpre kakšna dodatna vrata."