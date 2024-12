Lindsey Vonn bo nastopila že na tekmah nižje ravni v Copper Mountainu

Vonn je nazadnje tekmovala februarja 2019, ko je na svetovnem prvenstvu v Aareju na Švedskem osvojila bron v smuku. Pred kratkim je trenirala v Copper Mountainu, skupaj z drugimi udeleženci svetovnega pokala v pripravah na otvoritev ženske sezone v hitrih disciplinah v Beaver Creeku v ZDA, kjer bosta 14. in 15. decembra na sporedu smuk in superveleslalom za točke svetovnega pokala.

Vonn naj bi v soboto nastopila na smuku, v nedeljo pa na superveleslalomu, da bi znova preizkusila, kako je stati na tekmovalnem startu. "Če bo ostala zdrava in se bo še naprej izboljševala, mislim, da bo konkurenčna," je dejal Kristofic za Associated Press o 40-letni Vonnovi, ki bo v petek v Koloradu najprej nastopila na obveznem uradnem treningu smuka.

Kristofic je smučanje Vonn opisal kot "res obetavno". "Vsakič, ko gre na strmino, je bolje. Po več kot petih letih odsotnosti je bilo treba nadoknaditi veliko. Ampak ona je motivirana in se žene naprej in mislim, da tudi zelo uživa," je dejal Kristofic.

Ameriška šampionka, ki je v tekmovalni karieri nanizala 82 zmag med elito, je tekmovalno pot sklenila leta 2019 tudi zaradi težav s poškodbami. Zdaj pa se vrača nazaj. Izkoristila je novo pravilo, ki največjim smučarskim šampionom olajša vrnitev na tekmovanja s tako imenovanim posebnim povabilom.

Na podlagi tega pravila se je po petletnem premoru letos oktobra na tekmovanja v alpskem smučanju vrnil avstrijski as Marcel Hirscher. Šampion, ki je nazadnje tekmoval pod državo svoje matere Nizozemske, je po poškodbi kolena na treningu že končal svojo tekmovalno vrnitev.

"Očitno njena zgodovina govori sama zase in zagotovo je najbolj odlikovana smučarka v hitrih disciplinah na svetu in je v svoji karieri naredila neverjetne stvari," je dejal Kristofic. "Zato bo res zelo zabavno in zanimivo videti, kaj zmore."

Njenih 82 zmag na tekmah svetovnega pokala je veljalo za rekord med ženskami, dokler tega skupnega števila januarja 2023 ni presegla Američanka Mikaela Shiffrin, ki je še vedno aktivna in je dosegla že 99 zmag - več kot katera koli alpska smučarka ali alpski smučar v zgodovini tega športa.