Littler po izjemni zmagi zbodel navijače: Vi plačujete moje nagrade

London, 30. 12. 2025 10.38 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Jakob Batič
Luke Littler – Rob Cross

Svetovno prvenstvo v pikadu se bliža vrhuncu. Branilec naslova Luke Littler je za preboj v četrtfinale v pravi poslastici s 4:2 v nizih ugnal rojaka Roba Crossa. Bolj kot izjemna predstava obeh igralcev pa v angleških medijih odmeva vedenje navijačev, ki so se nastrojili proti komaj 18-letnemu Littlerju.

Luke Littler je na lanskem svetovnem prvenstvu obnorel navijače in že ob svojem drugem nastopu prišel do naslova svetovnega prvaka, kar mu je uspelo kot daleč najmlajšemu v zgodovini. Očitno pa so se navdušenci nad tem vse bolj priljubljenim športom v letu dni naveličali njegove prevlade, saj so bili na obračunu četrtega kroga proti Robu Crossu občutno na strani slednjega.

Na račun 18-letnega šampiona smo lahko v kultni dvorani Alexandra Palace slišali kar nekaj žvižgov, medtem ko so navijači bučno proslavljali vsako dobljeno igro njegovega nasprotnika, ta je postal sploh prvi na letošnjem prvenstvu, ki je branilcu naslova odvzel niz.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

'Vi plačujete za mojo nagrado'

Littler si je po težko prigarani zmagi vidno oddahnil, nato pa pred mikrofonom Sky Sportsa navijače še podžgal z besedami, da ga njihovo žvižganje prav nič ne gane: "Ali me to moti? Resno, ali me to moti?! Prav nič me ne moti!" je dal vedeti Littler in nato še prilil olje na ogenj: "Vi plačate vstopnice in vi plačate za mojo nagrado. Hvala, hvala za moj denar! Hvala, ker mi žvižgate!"

Nagradni sklad je letos dvakrat višji od lanskega in znaša rekordnih pet milijonov funtov (5,74 milijona evrov), od tega zmagovalec pobere petino.

Razposajeni navijači so večkrat peli v čast že izpadlemu Stephenu Buntingu, ki ga je Littler lani izločil v polfinalu. Slišati pa je bilo tudi napeve za nizozemskega zvezdnika Michaela van Gerwena.

Littler se bo v četrtfinalu pomeril z zmagovalcem dvoboja Luke WoodhouseKrzysztof Ratajski. Na stavnicah ostaja prvi favorit za ubranitev naslova, s čimer bi postal prvi zaporedni prvak po Škotu Garyju Andersonu pred natanko desetimi leti.

Luke Littler je po zmagi še podžgal navijače, ki so se nastrojili proti njemu.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

'Tako pač je. Vedno si želijo, da bi zmagal outsider'

Predstava 18-letnika iz Warringtona je tekmecem zagotovo nagnala strah v kosti, saj je imel kar 17 popolnih izhodov (180), kar je rekord turnirja, pri čemer je njegovo povprečje znašalo skoraj 107. Littler pa je na novinarski konferenci po tekmi pohvalil nasprotnika, ki je imel v šestem nizu celo priložnost za izenačenje na 3:3.

"Potisnil me je na višji nivo. Po tekmi sem mu čestital, on pa je rekel, da si želi, da bi obračun začel, kot ga je končal," je povedal Littler. Komentiral je tudi zanj neznačilno burne reakcije med tekmo, ki so bile posledica precej sovražnega sprejema navijačev. Littler oziroma "The Nuke", kot mu pravijo, pa je prepričan, da je prav zaradi navijačev igral še boljše kot sicer. "Tako pač je. Vedno si želijo, da bi zmagal outsider, jaz pa sem moral opraviti svoje. Po zmagi v prvem nizu sem začel prehitro proslavljati, nato pa sem moral delo dokončati."

Preberi še Pri 71 letih postal najstarejši igralec z zmago na svetovnem prvenstvu

Na družbenih omrežjih pa prevladujejo odzivi v podporo favoritu turnirja. "Navijači bi morali predvsem uživati v dobrem pikadu. In trenutno ga nihče ne igra bolje od Littlerja," je zapisal eden od uporabnikov omrežja X. Številni ob tem poudarjajo, da si Littler tega ne zasluži, ker je s svojo pojavo naredil ogromno za popularizacijo pikada med mlajšimi, pri čemer sam šteje komaj 18 let.

pikado luke littler rob cross svetovno prvenstvo

