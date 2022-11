Ljepoja: Proti Madžarkam samo samozavestno in še po eno zmago

"Res mi je žal, ne vem, kaj lahko rečem. Bile smo blizu, borile smo se od prve do zadnje minute. Preprosto je Norveška speljala to tekmo do konca, kot so navajene že velikokrat, ko so to počele. Nam pa so se na žalost na koncu malo zatresle roke, nekaj težav smo imele že skozi celoten drugi polčas, žoga ni stekla tako, kot bi morala. Borile smo se, toda žal mi je, ker vem, da nimamo velikokrat takšnih priložnosti, ki je danes žal nismo uspele izkoristiti," je po tekmi povedala kapetanka Ana Gros. Slovenske so si z današnjim porazom občutno zmanjšale možnosti za boj za medalje, toda še vedno obstaja minimalno upanje, ki pa ni odvisno samo od Slovenk samih. Misli je potrebno usmeriti na tekmo z Madžarkami, ki reprezentantke čaka v sredo. "Malo nam je zmanjkalo, toda mislim, da moramo biti zadovoljne s prikazanim, ker smo zares veliko dobrega prikazale. In proti Madžarkam samo samozavestno in še po eno zmago," je povedala Nataša Ljepoja.