Ljubljana bo gostila EP v odbojki na mivki do 18 let

Pri fantih za prvo ime slovenske izbrane vrste velja Rok Bračko, ki je v paru z Rokom Možičem julija postal evropski prvak do 20 let, pred dvema letoma pa je na evropskem prvenstvu do 18 let, prav tako z Možičem, osvojil srebrno odličje. Bračko bo igral skupaj z Luko Marovtom. Slednji je doslej igral v paru z Miho Okornom, s katerim sta to poletje s slovensko izbrano vrsto postala evropska dvoranska prvaka do 17 let. Okorn bo tokrat igral z Nejcem Najdičem, prav tako dobitnikom zlata s prvenstva do 17 let. Kot tretja dvojica bosta Slovenijo zastopala državna prvaka v odbojki na mivki do 18 let, Grega Okroglič in Primož Jeklin.