Ljubljana ostala brez mladinskega SP v kajaku in kanuju

Prvenstvo, ki naj bi po prvotnem načrtu potekalo med 6. in 12. julijem na tacenski progi, so najprej prestavili na začetek septembra, a tudi tedaj prvenstva ne bo mogoče izvesti.

Zaradi pandemije in omejitev bi bil prihod številnih reprezentanc, predvsem iz drugih celin, Južne in Severne Amerike, Oceanije in Azije, zelo vprašljiv, v določenih primerih morda celo nemogoč. To je Mednarodno kajakaško zvezo (ICF) prisililo, da je na seznam letos odpovedanih kajakaških dogodkov uvrstiti tudi slovenskega.